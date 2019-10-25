Кілер з "ДНР": з'явилися нові деталі кривавої перестрілки в Харкові. Фото

Кілер Олексій Титов, який влаштував смертельну стрілянину в Харкові, був жителем окупованої Горлівки.

"Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності", - повідомили в поліції.

У свою чергу в телеграм-каналі "Ракли" заявили, що нападник мав при собі мінімум п'ять ручних гранат Ф-1, а також залишив на місці перестрілки австрійський пістолет "Глок" з глушником та ізраїльський пістолет-кулемет "Узі".

Після втечі з місця інциденту Титов підпал свій автомобіль, після чого підірвав себе гранатою. Поліція підтвердила, що це були розбірки між двома злочинними угрупованнями.

Перестрілка в Харкові телеграм-канал "Ракли"

Перестрілка в Харкові телеграм-канал "Ракли"

Перестрілка в Харкові телеграм-канал "Ракли"

Перестрілка в Харкові телеграм-канал "Ракли"

Перестрілка в Харкові телеграм-канал "Ракли"

Перестрілка в Харкові телеграм-канал "Ракли"

Перестрілка в Харкові телеграм-канал "Ракли"

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києві прогримів вибух, в результаті якого загинули дві людини. Одним з них виявився відомий АТОвець.

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