Кілер з "ДНР": з'явилися нові деталі кривавої перестрілки в Харкові. Фото

Кілер Олексій Титов, який влаштував смертельну стрілянину в Харкові, був жителем окупованої Горлівки.
"Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності", - повідомили в поліції.
У свою чергу в телеграм-каналі "Ракли" заявили, що нападник мав при собі мінімум п'ять ручних гранат Ф-1, а також залишив на місці перестрілки австрійський пістолет "Глок" з глушником та ізраїльський пістолет-кулемет "Узі".
Після втечі з місця інциденту Титов підпал свій автомобіль, після чого підірвав себе гранатою. Поліція підтвердила, що це були розбірки між двома злочинними угрупованнями.
Перестрілка в Харкові
телеграм-канал "Ракли"
Перестрілка в Харкові
телеграм-канал "Ракли"
Перестрілка в Харкові
телеграм-канал "Ракли"
Перестрілка в Харкові
телеграм-канал "Ракли"
Перестрілка в Харкові
телеграм-канал "Ракли"
Перестрілка в Харкові
телеграм-канал "Ракли"
Перестрілка в Харкові
телеграм-канал "Ракли"
Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києві прогримів вибух, в результаті якого загинули дві людини. Одним з них виявився відомий АТОвець.
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