"Кілер" Бабченко розповів, як тролив росЗМІ

Учасник бойових дій на сході України Олексій Цимбалюк, якого київський підприємець Борис Герман нібито найняв для ліквідації російського журналіста Аркадія Бабченко, розповів журналістам, як тролив росЗМІ, які поширюють інформацію про фашистів в Україні.

Як зазначив Цимбалюк в інтерв'ю BBC, саме тролінгом він відповів на звинувачення російських журналістів.

"Ви розумієте, коли російські ЗМІ нас почали називати фашистами у 2014 році, у відповідь з'явився певний тролінг. Всі ці "зіги" і все інше - це просто тролінг, не більше того", - прокоментував він свої фотографії в мережі з рукою, викинутою у нацистському вітанні.

Що ж стосується так званих в ЗМІ ультраправих і нацистських поглядів Цимбалюка, в цьому питанні у ветерана АТО категорична позиція.

"Господь створив усіх людей. Як може одна нація бути кращою за іншу?" - у відповідь поцікавився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Замовником виявився Борис Герман - виконавчий директор заводу "Шмайсер". Журналіст Володимир Бойко повідомив, що він був помічником колишніх народних депутатів Михайла Гончарова і Ігоря Плохого. Крім того, є родичем народного депутата України V, VI скликань, члена Партії регіонів Дмитра Притики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у СБУ є ще один затриманий у справі Аркадія Бабченка.