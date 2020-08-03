Київського терориста Сухроба Карімова захопили: з'явилися відео спецоперації

У Києві під час спецоперації знешкодили терориста Сухроба Карімова, який захопив заручницю в БЦ "Леонардо".

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко в Facebook. В СБУ також заявили про успішно проведену операцію по захопленню терориста (щоб подивитися відео захвату, доскрольте до кінця сторінки).

"Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення", – написав радник глави МВС Антон Геращенко.

Київського терориста затримали Facebook Геращенка

Як повідомили телеграм-канали, під час спецоперації всередину приміщення зайшли співробітники підрозділу "Альфа" і затримали зловмисника.

Захоплення терориста у Києві СБУ

Захоплення терориста у Києві СБУ

Захоплення терориста у Києві

Захоплення терориста у Києві СБУ

Судячи з трансляції телеканалів з місця подій, все сталося дуже швидко.

Момент захоплення терориста Телеканал 112

Захоплення терориста у Києві СБУ

Під час брифінгу СБУ заявили, що спецоперація була проведена в результаті злагодженої роботи всіх правоохоронців.

"Ми на місці нейтралізувати людину, але робота з пошуку його спільників ще триває", – заявив представник СБУ на брифінгу.

Представник СБУ Сергій Пунь заявив, що відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Покарання за статтею передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Також з'явилися відео захоплення терориста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив в заручники керівника відділення АТ Universal Bank, яке розташовано в приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожував підірвати будівлю. Пізніше стало відомо, що саме вимагав терорист.

У МВС назвали ім'я і показали фото терориста. Сам Сухроб Карімов заявив, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють.