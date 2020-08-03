Київський терорист у прямому ефірі озвучив вимоги. Відео

Київський терорист Сухроб Карімов, який тримає заручницю в БЦ "Леонардо", у прямому ефірі виступає з прямим зверненням. Трансляція вже почалася.

Судячи з відео-трансляції, загарбник разом із заручником сидів на підлозі в будівлі – курив і пив каву.

"Україна – це вільна країна, вільна держава. Ви вибрали блазня, він взяв на себе обов'язки керувати країною. Що змінилося? До цього були президенти – хоч один хтось поміняв щось? Українці, маючи багату землю, їдуть за кордон", – заявив терорист у прямому ефірі.

До цього до будівлі зайшли оператори телеканалів 112, ZIK та "НАШ".

Сухроб Карімов

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив у заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю. Пізніше стало відомо, що вимагає терорист.

Пізніше у МВС назвали ім'я й показали фото терориста. Сам Карімов заявив, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють.