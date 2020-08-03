Київський терорист заявив, що вибухівка здетонує навіть у разі його смерті

Валентина Гембарська Розслідування 14:17, 3.08.2020 Оновлено: 14:52, 3.08.2020

Сухроб Карімов, який захопив заручницю в київському банку, заявив, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють.

За інформацією "Бабеля", зловмисник закріпив на нозі трос і провів його до рюкзака, в якому, за його словами, лежить бомба. Варто зазначити, що інформація про те, чи дійсно в нього є бомба, поки не підтверджена.

За даними джерела OBOZREVATEL, спецоперація зі знешкодження терориста завершиться вже найближчим часом.

Як повідомив наш кореспондент з місця подій, всередину захопленого банку вже зайшли телевізійні оператори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив в заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю. Пізніше стало відомо, що вимагає терорист.

У МВС назвали ім'я й показали фото терориста.

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