Київський терорист заявив, що вибухівка здетонує навіть у разі його смерті

Сухроб Карімов, який захопив заручницю в київському банку, заявив, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють.

За інформацією "Бабеля", зловмисник закріпив на нозі трос і провів його до рюкзака, в якому, за його словами, лежить бомба. Варто зазначити, що інформація про те, чи дійсно в нього є бомба, поки не підтверджена.

За даними джерела OBOZREVATEL, спецоперація зі знешкодження терориста завершиться вже найближчим часом.

Як повідомив наш кореспондент з місця подій, всередину захопленого банку вже зайшли телевізійні оператори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив в заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю. Пізніше стало відомо, що вимагає терорист.

У МВС назвали ім'я й показали фото терориста.