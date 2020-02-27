Прокурор Голосіївського району Артем Ясь не задекларував квартиру в Києві за 5 млн грн, яку купив у 2016 році.

Про це стало відомо активістам ГО "Стоп корупції". Живе правоохоронець у столиці в будинку по вулиці Феодосійській, 2л у тому ж Голосіївському районі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Квартира, де Ясь проживає разом із дружиною, придбана в 2016 році і записана на його тещу. Саме з цього будинку прокурора забирають на службовій машині на роботу і там же на внутрішній парковці стоїть його власне авто. Площа приміщення – понад 100 квадратних метрів. Орієнтовна вартість такого житла – близько 5 млн грн", – розповів правозахисник ГО "Стоп корупції"Роман Литвин.

Ясь не задекларував квартиру за 5 млн в Києві Стоп корупції

Нерухомість записана на тещу Яся Стоп корупції

Ціни на квартири в будинку Яся Стоп корупції

Цікаво, що за декларацією прокурора можна зробити висновок про його досить скромне життя. Кілька років поспіль він вносив у документ лише дані про зарплату і авто. Ні квартири, ні будинку, ні земельної ділянки, ні навіть гаража для машин у Яся нібито не було.

Артем Ясь – син люстрлованого заступника керівника Чернігівської обласної прокуратури. Він працює в прокуратурі Голосієво з 2015 року.

Причому, за інформацією видання "Прокурорська правда", спочатку його шанси очолити Голосіївську прокуратуру були невеликі. Лише на третьому етапі, за результатами "психологічного тесту" і співбесіди, він дивовижним чином увійшов до першої трійки.

Артем Ясь my.ua

За цей час прокурор вже засвітився в ряді корупційних скандалів. Його підозрюють у сприянні чиновниками Бучі та Ірпеня, яких звинувачували у привласненні ласих земельних ділянок під Києвом.

Також Ясь може бути причетний до кришування точки незаконного видобутку піску в Києві. Браконьєри з фірми "Мостобуд" безперешкодно займаються нелегальним бізнесом протягом декількох років. При цьому прокурору району відомо про незаконний об'єкт. Однак ніяких дій для ліквідації бізнесу, незважаючи на обіцянки громадським активістам, Ясь так і не вчинив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ясь розігнав мітинг активістів, пригрозивши всім, хто виступив проти дій браконьєрів, кримінальними обвинуваченнями.

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