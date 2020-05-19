Київська прокуратура пред’явила підозру у незаконному видобутку піску на Дніпрі черговим "нелегалам"

Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру генеральному директору одного зі столичних підприємств. Його підозрюють у незаконному видобутку піску та розтраті ввіреного майна у особливо великих розмірах. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Київська прокуратура пред’явила підозру у незаконному видобутку піску на Дніпрі www.gp.gov.ua

Згідно повідомлення, за фактом незаконного видобутку сотень тисяч тонн піску з Дніпра прокуратура відкрила провадження за ч. 1 ст. 239-2, ч, 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, посадовець, незважаючи на відсутність у підприємства відповідних дозвільних документів, організував роботи з гідротехнічного намиву піску з річки Дніпро. Завдяки цьому впродовж 2018 року підприємство незаконно видобуло понад 570 тис тонн піску. Збитки, завдані внаслідок цього територіальній громаді міста Києва оцінюються у суму майже 16,5 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Деснянського Управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко розкритикував законопроєкт про водний транспорт. На його думку, окрім позитивних моментів, які принесе річковій галузі ухвалення цього законопроєкту, він ще й містить "бомбу сповільненої дії" - і легалізує крадіжки піску. Однак внісши незначні правки у законопроєкт, законодавчу шпаринку для піщаних нелегалів можна закрити.