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"Київ розгорнув армію під Маріуполем": в "ДНР" сталася істерика після вбивства ЗСУшників

5.5т Читати матеріал російською

В "ДНР" забили на сполох через страх наступу ЗСУ на Маріупольському напрямку після вбивства терористами чотирьох українських воїнів на Донбасі.

Інформацію про "приведення у вищі ступені бойової готовності і висунення на передові позиції частин і підрозділів резерву ЗСУ на Маріупольському напрямку" оприлюднив на своїй сторінці в Telegram представник "Народної міліції "ДНР" Данило Безсонов.

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Він заявив про вихід на вогневі позиції 152-мм і 122-мм артилерійських установок 406-ї артилерійської бригади ВМС в районах н.п. Тернове, Кірове, Андріївка.

"Підрозділи резерву 36-й і 35-й бригад морської піхоти висунулися на передові позиції і розвернулися в бойові порядки", – заістерив окупант.

Також він злякався "піднятих по тривозі в Маріуполі полку "Азов" і підрозділів 56-ї мотопіхотної бригади.

Заява "міліції "ДНР" була зроблена на тлі загострення ситуації на Донбасі, незважаючи на перемир'я, і підлих обстрілів окупантів. Як показує практика, такі інформаційні "бомби" представники терористичних організацій запускають перед початком обстрілів населених пунктів, щоб перекласти відповідальність на ЗСУ.

Ілюстрація

Ілюстрація

Капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, підло обстрілявши ЗСУ.

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Теми
Війна на Донбасі Перемир'я на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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CARGO 100
CARGO 100
Ну на фото они все "красавцы", в чичах, при парашутах, летаки ваши арабы добивают, они хоть раз десантировались, эти "десантники"? Понты одни.
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