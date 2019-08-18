"Київ — російське місто": Стрєлков образив українців і замарив новим захопленням

Колишній ватажок "ДНР", одіозний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що українська нація нібито є всього лише політичною категорією і замарив захопленням Києва.

Так, в інтерв'ю "МК" він оголосив, що "переважна частина українського народу – це російські люди".

"Українці – це політична категорія. Так, за сто років відповідного виховання вона пустила певні коріння. В першу чергу – за лінією Керзона, на території колишньої Австро-Угорської імперіі. Ось там українська нація, може бути, навіть і склалася в якійсь мірі. Але все, що східніше, – це росіяни", – прозвучало з його вуст.

Ігор Стрєлков

При цьому Стрєлков наважився назвати Київ російським містом.

"І ті з них, хто вважає себе представниками української нації, – або люди, обдурені пресою, або політичні шулери. Київ – таке ж російське місто, як Новосибірськ, Москва, Владивосток або Мурманськ", – сказав терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стрєлков дорікнув президенту Росії Володимиру Путіну в тому, що той нібито відмовився "захищати росіян" в Україні.

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