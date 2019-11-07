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7 листопада • оновлено в 06:16
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/ Розслідування

"Київ – російське місто!" Скандальний ватажок "ДНР" відзначився на росТБ

2.3т Читати матеріал російською

Скандальний терорист, який називає себе "заступником міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов нахабно заявив, що Київ нібито завжди був і буде російським містом.

Крім того, він висловив упевненість у тому, що всі українці нібито виступають проти всього українського. Проросійськими фейками військовий злочинець почав фонтанувати в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терорист Даниїл Безсонов

Терорист Даниїл Безсонов

Скріншот відео

"До 2014 року в Києві такого не було, і Бандера не був героєм, він був злочинцем. І Київ – це російське місто! Він завжди був російським і буде російським! Останні президентські вибори показали, що в більшій мірі українське суспільство відкидає поняття українського націоналізму та взагалі українізації", – висловився неадекватний бойовик.

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Його фразу тут же підхопила одіозна ведуча Ольга Скабєєва, і вибухнула їдкими глузуванням на адресу України.

"Ще один заголовок: "Заступник міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов заявив, що Київ – російське місто". Приїхали, тримайтеся", – уїдливо зазначила рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Безсонов уже неодноразово ганьбився безглуздими фейками про ЗСУ і "подвиги" терористів "ДНР".

  • Так, 11 серпня він повідомив, що "ДНР" нібито прорвала оборону ЗСУ на Донбасі і майже дійшла до Києва, чим викликав глузування в мережі.

  • Також він брехав про те, що нібито став свідком масових убивств жителів Донбасу воїнами ЗСУ. Для страхітливості розповіді він навіть придумав історію про труп зв'язаної вагітної жінки.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Тег
ДНР
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Русские города. Причём здесь Украина? Харьков — русский город! Был основан в 1630-е гг. Там селились бежавшие от поляков с правобережья Днепра малороссы. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское воеводство. Причём здесь какая-то Украина? ************* Сумы — основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там беженцам-малороссам, которых убивали поляки. ***************** Полтава - была в XVII веке центром про-русской настроенной Малороссии. За это предатель гетман Выговский напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам. Причём здесь Украина? Днепропетровск — основан императрицей Екатериной II в 1776 году и назывался Екатеринославом. Причём здесь Украина? ************** Луганск — основан в 1795 году, когда императрица Екатерина II основала на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск приехали жить выходцы из центральных и северо-западных губерний России. Причём здесь Украина? Херсон — основан императрицей Екатериной II в 1778 году для строительства русского флота. Строительство осуществил Потёмкин. Причём здесь Украина? ************** Донецк — основан императором Александром II в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке. Причём здесь Украина? ************** Николаев — основан императрицей Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль "Святой Николай". Причём здесь вообще Украина? **************** Одесса - основана императрицей Екатериной II в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше Суворовым. Причём здесь Украина? ***************** Чернигов — один из древнейших русских городов, он существовал ещё в начале 10 века. В 1503 году он вошёл в состав России. В 1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году Чернигов вернулся к России и с тех пор всегда был её составной частью. Спрашивается: причём здесь Украина? *************** Симферополь — основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова и рядом с татарским поселением. Причём здесь Украина, не сможет сказать ни один учёный. ******************** Севастополь — основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин. Причём здесь Украина? ***************** Мариуполь - основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков - переселенцев из Крыма. Причём здесь Украина? **************** Кривой Рог - основан Екатериной II в 1775 году. А своё промышленное развитие, как база металлургии - получил в Советское время. Причём здесь Украина? ****************** Запорожье - основан Екатериной II в 1770 году и назывался Александровском. Причём здесь Украина? ****************** Кировоград - был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой Петровной, как крепость, для защиты южных рубежей Российской империи от татар. Назывался он Елисаветградом.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Потоки руцкай пропаганды не остановлены в медийном пространстве Украины, а вода камень точит, не то что мозг, особенно тех у кого есть время смотреть TV. Всем кто отвечает за это йухи глотать, высечь и выгнать сцаными тряпками за "низменную ничтожественность".
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
Правда-матка Дмитро, все верно, надо читать обоз, ведь обоз не врет.
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
А что не так?
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Белый господин
Белый господин
Путенко Володимир, вся проблема украинства в том, что все так.
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