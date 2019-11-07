"Київ – російське місто!" Скандальний ватажок "ДНР" відзначився на росТБ

Скандальний терорист, який називає себе "заступником міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов нахабно заявив, що Київ нібито завжди був і буде російським містом.

Крім того, він висловив упевненість у тому, що всі українці нібито виступають проти всього українського. Проросійськими фейками військовий злочинець почав фонтанувати в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терорист Даниїл Безсонов Скріншот відео

"До 2014 року в Києві такого не було, і Бандера не був героєм, він був злочинцем. І Київ – це російське місто! Він завжди був російським і буде російським! Останні президентські вибори показали, що в більшій мірі українське суспільство відкидає поняття українського націоналізму та взагалі українізації", – висловився неадекватний бойовик.

Його фразу тут же підхопила одіозна ведуча Ольга Скабєєва, і вибухнула їдкими глузуванням на адресу України.

"Ще один заголовок: "Заступник міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов заявив, що Київ – російське місто". Приїхали, тримайтеся", – уїдливо зазначила рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Безсонов уже неодноразово ганьбився безглуздими фейками про ЗСУ і "подвиги" терористів "ДНР".

Так, 11 серпня він повідомив, що "ДНР" нібито прорвала оборону ЗСУ на Донбасі і майже дійшла до Києва, чим викликав глузування в мережі.

Також він брехав про те, що нібито став свідком масових убивств жителів Донбасу воїнами ЗСУ. Для страхітливості розповіді він навіть придумав історію про труп зв'язаної вагітної жінки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал