''Київ перейменуйте'': Росію розлютила пропозиція щодо Криму

У Росії болісно відреагували на ініціативу народного депутата від БПП, глави Междлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова перейменувати Крим.

Так, глава комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та справах співвітчизників Леонід Калашников обізвав таку ідею "неймовірною дурістю". А варіанти назви - "награними".

"Вони можуть і Сонце перейменувати, і Місяць. Якщо вони сьогодні Крим, який є російським, будуть якось перейменовувати, це буде неймовірною дурістю з їхнього боку, на це не треба реагувати. Вони не розуміють, що це частина іншої країни, яка їм не належить. Вони просто розраховують на якусь реакцію від світової спільноти", - цитує його слова RT.

У свою чергу, депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек побачив в ініціативі Чубарова нібито спробу нагадати про себе на медіаринку.

"Перейменування Криму для України - що у лоба, що по лобу - результат один: Крим чужий. Але зате по цій темі можна отримати медіамайданчики, нагадати про себе, ну а якщо вийде - то і попросити "гроші". Зрозуміло, не для Криму, а для себе коханого. Це спроба вистрибнути з аутсайдерів, в яких останні чотири роки перебуває Меджліс. Та рве Чубаров сорочку не за новий статус півострова, а за свій статус-кво, який до 2014 року дозволяв обкласти даниною кримсько-татарський народ і відчувати себе самозваним містечковим ханом", - заявив він РІА "Новости".

"Депутат" Держради Криму Владислав Ганжара також відповів, що окупаційній владі півострова все одно, як українська влада його називатиме. А ініціативу назвав "торжеством ідіотизму".

"Це не більше, ніж порожні слова, написані на папері. Уже чотири роки ми з цією країною ніяк не пов'язані і не хочемо бути пов'язані. Нам все одно, як українська влада називатиме наш півострів", - наголосив він.

Користувачі російського сегмента мережі також агресивно сприйняли новину про Крим.

"Гітлер теж хотів перейменувати Крим. І погано кінчив потім. Не будь як Гітлер! Не перейменовуй Крим", "Можете Україну назвати Київська Русь", "Нехай перейменовують і шукають по планеті. А Крим і Севастополь - це в Росії", "Упороті все фантазують. Краще б Київ уже в Куїв перейменували. Один хрін, це вже не те місто, яке звільняли Радянські солдати", "Тоді й назву "Україна" міняти треба на Новоросія", - розійшлися росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чубаров запропонував кілька варіантів найменувань Криму. Робоча назва - Кримська автономія. Також є пропозиція - Кримськотатарська автономія республіка Крим.