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"Київ наступає": терористи "ДНР" закотили істерику перед виборами в Україні

2.8т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" заявили, що ЗСУ вирішили перекинути до лінії фронту на Донбасі близько 10 самохідних артилерійських установок (САУ).

Про це окупанти повідомили з посиланням на так звану розвідку "республіки" пізно ввечері 20 липня, напередодні парламентських виборів в Україні.

"Також відомо, що це установки під калібр 152-мм - що є не тільки грубим порушенням "Мінська", але і суперечить самій логіці перемир'я, яке має настати рівно в 00:00 і яке українська сторона сама "запросила" під вибори", - пишуть терористи.

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"Київ наступає": терористи "ДНР" закотили істерику перед виборами в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" отримали наказ про безстрокове перемир'я, яке передбачає цілий ряд заходів. Його довели кожному з бойовиків.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР
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