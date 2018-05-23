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"Київ готує наступ": у Росії назвали точні дати

16.6тЧитати новину російською

Російські ЗМІ поширили інформацію, що полонений боєць Збройних сил України Василь Жемелінський нібито розповів про підготовку Києвом до наступу під час чемпіонату світу з футболу в РФ.

"Нам говорили, що наступ почнеться або напередодні виборів президента Росії, як сніг розтане і земля просохне, або до чемпіонату світу. Все це обговорювали, говорили навіть, що є наказ і вся справа часу", - пише РІА "Новости".

Він нібито заявив, що війська почали отримувати більше боєприпасів, і підрозділам пообіцяли передати Javelin. Також, у виданні написали, що ще один полонений заявив про артилерійські системи на передовій.

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Відзначається, що нібито обидва військових оголошено дезертирами в ЗСУ. При цьому вони не скаржаться на тиск з боку терористів "ДНР".

Нагадаємо, що 17 лютого в штабі АТО повідомляли про зникнення українського військового. Буквально відразу, російські ЗМІ поширили інформацію, що терористи взяли в полон Василя Жемелінського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-депутат нелегітимною Державної Думи Росії Сергій Марков назвав дату передбачуваного настання ВСУ.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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