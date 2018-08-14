Київ готовий помилувати кілька десятків російських злочинців: названо умову

Київ готовий обміняти 36 російських злочинців у відповідь на звільнення незаконно засуджених в Росії українських громадян.

Про це написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Олег Сенцов продовжує голодування з вимогою звільнити не тільки його, а всіх українських політв'язнів в РФ. Таку ж вимогу і таку позицію на всіх переговорах займає й українська сторона", - підкреслила вона.

За словами Геращенко, на сьогоднішній день в тюрмах РФ і в окупованому Криму незаконно утримується близько 70 українців і кримських татар. Ще кілька десятків військових і цивільних утримують бандформування в ОРДЛО.

"Україна так і не отримала відповіді щодо ініціативи передати РФ 36 росіян - злочинців і терористів , заради звільнення наших. Також ми готові помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі в лавах проросійських бандформувань, аби витягти наших з ОРДЛО", - додала Геращенко.

Вона пояснила, що пріоритетом для України є звільнення всіх громадян, утримуваних Росією. Перший віце-спікер Ради також наголосила, що представники ОРДЛО в Мінську стверджують, ніби в їх катівнях перебувають лише 20 осіб, а вимагають від Києва - 300.

"Ми стоїмо на іншій формулі: українці, незаконно утримуванні в РФ- точно входять в список встановлених осіб, бо весь світ знає, де утримується Сенцов, Сущенко, Балух, Карпюк, Панов, Куку, Кольченко, інші", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щур, в якому розповів, що не збирається здаватися.

Після цього сестра Сенцова отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький".

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня російський адвокат Микола Полозов розповів, що президент РФ Володимир Путін може мати "особливий пунктик" у вигляді особистої образи на Сенцова.