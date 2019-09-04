Кидають все і тікають: Крим спіткала нова хвиля еміграції

У Криму почалася нова хвиля еміграції – люди їдуть, кидаючи нажите майно, нерухомість і бізнес.

Про це у своєму блозі на "Крим.Реалії" пише блогер із Феодосії Армен Хачатуров. За його словами, рівень життя на окупованому півострові стрімко падає.

"Люди почали нити на тему доходів – ті зарплати і пенсії, що були навесні 2014 року, давно з'їлися зростанням цін на продукти", – написав він.

Еміграція з Криму

Хачатуров підкреслив, що виїжджають із Криму не безробітні і не авантюристи (ті, навпаки, приїжджають із Краснодара і Чечні): їдуть успішні забезпечені люди.

"Кидають бізнес, квартири, і їдуть", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися показові фото з курортів окупованого Росією Криму, на яких відображені пустельні пляжі в оксамитовий сезон.

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