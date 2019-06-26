"Кидають вмирати як рабів": у Польщі жорстоко поводяться із заробітчанами з України

У Польщі жорстоко повелися з українським заробітчанином із міста Снятина Івано-Франківської області.

35-річному Василю Чорнею стало погано на роботі у столярному цеху, він втратив свідомість. А господиня фірми замість того, щоб викликати лікаря, наказала вивезти його у ліс. Там його тіло і знайшли.

Сім'я чоловіка дізналася про його смерть випадково із соцмереж вже за п'ять днів після загибелі. Також у злочині може бути замішаний ще один українець.

Подібні випадки жорстокого поводження з трудовими мігрантами з України у Польщі нерідкісні. Їх кидають на зупинках, вивозять на лавки у парках. А іноді і просто залишають біля кордону, хворих і безпорадних. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Мав повернутися додому

Дружина Василя, Наталя Чорней повідомила, що чоловік поїхав до Польщі на заробітки 28 лютого. Працював він у невеликому селі в Ястшембську Старому у Великопольському воєводстві.

У Польщі заарештували господиню фірми, де працював Василь www.wykop.pl

"Він спочатку працював на будівництві, а потім перейшов на пилораму. Він ніколи не скаржився на роботу, коли дзвонив, питав як діти, як справи вдома", — з гіркотою розповіла OBOZREVATEL Наталя.

13 червня Василь уже збирався їхати додому, а 14 числа у нього був би день народження, йому мало виповнитися 36 років.

Господиня наказала вивезти у ліс

Як повідомляє польська поліція, Василю 12 червня на роботі стало погано, він впав непритомний, у нього почалися судоми. Коли робітники повідомили господині підприємства, та не захотіла викликати лікаря. Василь там працював нелегально і у неї були б неприємності.

Робочий день вже добіг кінця, тому вона відправила всіх по домівках. А самого Василя за допомогою, ймовірно, ще одного українця вивезли у ліс за 125 км і там кинули. Пізніше його там виявили лісники. Василь був у робочому одязі, з однією рукавичкою на руці, також на тілі виявили стружку.

Поліція відразу запідозрила, що Василя сюди привезли. У цьому місці в лісі проходить дорога, якою їздять машини, а в навколишніх теслярських підприємствах його впізнати не змогли. Тоді його фото 14 червня поширили у соцмережах.

Про смерть дізналися із соцмереж

"Вже 17 червня до нас прибіг сусід. Він побачив фото чоловіка в інтернеті. Тільки тоді ми дізналися про його загибель", — плаче Наталя.

Вона думає, що чоловіку стало погано через те, що у столярному цеху він надихався лаками і фарбами. Того дня було спекотно.

У родині залишилося троє дітей, також у Василя є літні батьки.

У Василя залишилися троє дітей Facebook Наталі

У справі замішаний ще один українець?

Господиня підприємства, 53-річна Гаржіна Ф. свою провину заперечує, запевняє, що не знала Василя. Але все одно вона взята під варту.

Прокурор звинувачує її у тому, що вона не допомогла людині, яка була у небезпеці, а також у ненавмисному спричиненні смерті. Адже ніхто не знає, чи був Василь живий, коли його вивезли до лісу. Поки розтин не виявив причини смерті, для цього знадобляться додаткові дослідження.

Також затриманий ще один працівник цієї фірми, українець. Поліція повідомляє, що він знав про те, що трапилося, але приховував. Також він збирався втекти з Польщі, його затримали вже в іншому місті.

Потерпають переважно нелегали

Глава Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник вважає, що головна проблема українських заробітчан — нелегальне працевлаштування. З такою роботою жоден із них не застрахований від подібних випадків.

Заробітчани mignews.ua

"Українці звикли працювати і у своїй країні неофіційно, у кращому разі тільки мінімальну зарплату отримують по-білому, все інше залишається в тіні. І вони не розуміють, навіщо їм у Польщі працювати офіційно", — пояснив OBOZREVATEL Воскобойник.

І наводить приклад з Оленою Романенко. Дівчина влаштувалася на роботу у прасувальний цех у Польщі. Вона встигла пропрацювати там менше місяця. Але одного разу з нею стався нещасний випадок: прасувальний каток затягнув її руку, і в результаті її довелося ампутувати. Можливо, травм було б менше, якби роботодавець не заборонив рятувальникам розрізати болгаркою прасувальну установку. Витягнути руку вдалося лише за годину.

Олена Романенко Скрін із відео у YouTube

Оскільки Олена працювала легально, то їй вдалося домогтися, щоб роботодавець сплатив її лікування, також вона тепер отримує польську пенсію з інвалідності і повертатися додому не збирається.

Можна розраховувати на пенсію

До речі, слід зазначити, що українці, які працювали у Польщі офіційно, мають право на отримання польської пенсії. Її розміри залежать від терміну роботи там.

Щоправда, в Україні процедура оформлення таких виплат дуже затягується, бо українські чиновники самі не знають правил оформлення.

"Вони навіть не можуть сказати, яку банківську картку слід відкрити для отримання польських виплат. Мене кілька разів відправляли у банк, то говорили, відкрийте звичайну картку, то для отримання злотих, то для отримання євро", — розповіла OBOZREVATEL киянка Людмила, яка три року офіційно пропрацювала у Польщі викладачем.

Робота у Польщі РИА Новости Украина

Вивіз і кинув на лаві

Ще один гучний випадок трапився у Познані рік тому. Тоді польський роботодавець вивіз і кинув на лавці у парку українку Оксану, у якої стався інсульт. Щоправда, подзвонив у поліцію і повідомив, що на лавці сидить п'яна жінка.

Оксана працювала нелегально, хоча поляк обіцяв їй офіційне працевлаштування. Тоді багато поляків збирали гроші для лікування Оксани.

Вивозять на зупинку і залишають

Глава профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько каже, що подібні випадки у Польщі трапляються нерідко.

Українці допомагають полякам у зборі врожаю news.pn

"У Польщі нерідкісні випадки, коли навіть офіційно влаштованих українців можуть викинути на вулицю як рабів. Наприклад, людина отримала травму на виробництві або захворіла. Її вивозять із хостелу на зупинку і у кращому разі дають грошей на дорогу до України. У нас був такий випадок. Чоловік поранив ногу, відбулося інфікування, він не міг ходити. Його залишили на зупинці навіть без милиць", — розповів OBOZREVATEL Махинько.

А неофіційно прикордонники кажуть, що хворих і немічних українців, які пропрацювали за кордоном багато років, і з ними трапився інсульт або інфаркт, "турботливі" господарі довозять до кордону і там залишають. Вони фактично кинуті напризволяще, оскільки офіційно заробити на українську пенсію за багато років роботи у Польщі чи Італії вони не змогли. І тепер стають тягарем для своїх родичів.

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