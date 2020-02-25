Співробітник Департаменту кіберполіції Нацполіціі України попався на вимаганні хабара в розмірі 5 тисяч доларів у місцевого жителя за непритягнення його до відповідальності за поширення порнографії.

Про це повідомили в прес-службі СБУ. Кіберполіцейських за зазначену суму обіцяв фігуранту справи забезпечити "потрібний" висновок комп'ютерно-технічної експертизи.

"Щоб уникнути викриття, кіберполіцейських спочатку запропонував перерахувати кошти в біткоіни на електронний гаманець. Однак, через тривалість цієї процедури, він, нарешті, погодився отримати хабар в гривневому еквіваленті частинами на банківський рахунок свого знайомого. Правоохоронці затримали офіцера поліції в центрі Житомира згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України відразу після зарахування на картку першого "траншу" – 24 тисяч гривень ", – повідомили в СБУ.

Затриманому оголосили про підозру.

Кіберполіцейського спіймали на хабарі за порнографію Прес-служба СБУ

Кіберполіцейського спіймали на хабарі за порнографію Прес-служба СБУ

Кіберполіцейського спіймали на хабарі за порнографію Прес-служба СБУ

Кіберполіцейського спіймали на хабарі за порнографію Прес-служба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Фастові затримали слідчого Нацполіціі одного з райвідділів Київщини, який вимагав хабар у 10 тисяч гривень. Йому вже оголосили про підозру в корупційне правопорушення.

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