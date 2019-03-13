Керував "Беркутом" на Майдані: довкола генерала Нацгвардії спалахнув скандал

Екс-керівник департаменту громадської безпеки МВС Володимир Гриняк, якого судять за злочини проти учасників Євромайдану, продовжує займати керівну посаду в Нацгвардії.

Його звинувачують у співучасті в організації вбивства учасників протестів у 2014 році і перешкоджанні мітингам, але силовика не тільки не звільнили, а й підвищили, йдеться в програмі "Слідство.info" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Генерал Гриняк вважає, що справу проти нього сфабрикували, однак журналістські розслідування стверджують, що саме він керував діями "Беркута" у день розстрілів мітингувальників.

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18 лютого 2014 року, в один із днів масових вбивств, Гриняк "засвітився" на п'яти камерах відеоспостереження в урядовому кварталі поряд із іншими силовиками. На одному зі знімків він тримав у руках предмет, схожий на зброю. Після цього він почав бігти за вантажівкою, за кермом якої був активіст.

Гриняк Слідство.info

У 2016-му Гриняку оголосили про підозру, але суд вирішив його не заарештовувати і залишити на службі. Він продовжує бути генералом і займати керівну посаду в Національній гвардії, а журналістам каже, що сам стояв на Майдані.

"Міністр Захарченко (Віталій, екс-глава МВС часів Януковича. – Ред.) за те, що я і моя сім'я стояли на Майдані, відсторонив від будь-яких функціональних обов'язків. Навіть не пускав мене на наради", ‒ заявив він.

Однак у дорученні від 18 лютого 2014-го Гриняка призначили керівником загону МВС. Цього ж дня силовик понад 20 разів телефонував заступнику міністра внутрішніх справ Віктору Ратушняку, який нині переховується в іншій країні.

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"У деяких моментах Гриняк був вищим керівником, людиною з найвищою посадою серед представників міліції, які здійснювали загальне керівництво і координацію "беркутівців", ‒ повідомила адвокат сімей убитих і потерпілих на Майдані Євгенія Закревська.

Володимир Гриняк Слідство.info

У 2018 році над Гриняком почався суд, але за весь час судді не змогли розглянути справу по суті. На засідання до генерала приходила "група підтримки" в особі чоловіків, які представлялися "Самообороною Майдану". Вони займалися тим, що заважали журналістам ставити будь-які питання про події 18 лютого.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому навколо колишнього співробітника внутрішніх військ України, полковника Василя Пилипенка розгорівся скандал. У 2014 році його звинуватили в побитті учасників Революції Гідності, а в 2018-му ‒ призначили заступником начальника Національної академії Нацгвардії України по роботі з особовим складом.

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