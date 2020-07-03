Керівництво ДБР у Хмельницькому відсторонили у справі про підрив боєздатності ЗСУ

Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому відсторонили від посад у рамках розслідування про підрив бойової готовності частин ППО України.

Про це повідомляється на сайті ДБР. Відсторонені також керівник слідчого підрозділу і слідчі, які причетні до вилучення військової техніки.

Зазначається, що крім кримінального провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками бюро і СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 КК), розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (ст. 113 КК).

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