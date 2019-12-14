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14 грудня • оновлено в 19:27
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Жорстоко побили після теракту: помер батько керченського стрілка

5.3т
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Ігор Росляков, батько керченського стрілка Владислава Рослякова, який вчинив теракт у кримському коледжі 17 жовтня 2018 року, помер у лікарні.

Про це повідомив "Регион online" із посиланням на джерело в медичних колах. Як сказано в Telegram-каналі Mash, восени поточного року 53-річного чоловіка жорстоко побили та пограбували, після чого він потрапив до лікарні із серйозною травмою голови.

За даними джерела журналістів, на момент нападу в Ігоря Рослякова вже були й інші проблеми зі здоров'ям.

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Владислав Росляков

Владислав Росляков

МК

"Після того, що накоїв його син, він "здав" позиції. Проблеми були і з психікою, і з вагою", – розповів співрозмовник видання.

Відзначимо, підозрюваних у нападі затримали. За ґрати відправили одного з нападників, а на другого потерпілий не став писати заяву.

"Бутова [одного з нападників] судили, був суд. Бутов забрав 10 тисяч, пенсію Ігоря. Бутов грабував, а другий побив Ігоря. Але він уже був хворий. Із травмами, стреси останнім часом, із психікою ненормально було в нього. Ще до цього, він сильно схуд, у вазі втратив. Влітку в гастро лежав, потім у нього кровотеча шлункова відкрилася", – розповіла мати померлого Галина Рослякова (бабуся стрілка).

Ігор Росляков

Ігор Росляков

Mash

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
Теги
керченської стрілок смерть
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