Жорстоко побили після теракту: помер батько керченського стрілка

Ігор Росляков, батько керченського стрілка Владислава Рослякова, який вчинив теракт у кримському коледжі 17 жовтня 2018 року, помер у лікарні.

Про це повідомив "Регион online" із посиланням на джерело в медичних колах. Як сказано в Telegram-каналі Mash, восени поточного року 53-річного чоловіка жорстоко побили та пограбували, після чого він потрапив до лікарні із серйозною травмою голови.

За даними джерела журналістів, на момент нападу в Ігоря Рослякова вже були й інші проблеми зі здоров'ям.

Владислав Росляков МК

"Після того, що накоїв його син, він "здав" позиції. Проблеми були і з психікою, і з вагою", – розповів співрозмовник видання.

Відзначимо, підозрюваних у нападі затримали. За ґрати відправили одного з нападників, а на другого потерпілий не став писати заяву.

"Бутова [одного з нападників] судили, був суд. Бутов забрав 10 тисяч, пенсію Ігоря. Бутов грабував, а другий побив Ігоря. Але він уже був хворий. Із травмами, стреси останнім часом, із психікою ненормально було в нього. Ще до цього, він сильно схуд, у вазі втратив. Влітку в гастро лежав, потім у нього кровотеча шлункова відкрилася", – розповіла мати померлого Галина Рослякова (бабуся стрілка).

Ігор Росляков Mash

Як писав OBOZREVATEL:

17 жовтня 2018 року 18 річний студент Владислав Росляков влаштував стрілянину й підірвав саморобну бомбу в Керченському політехнічному коледжі , що в окупованому Криму, а потім наклав на себе руки.

У стрільбі загинула 21 особа (разом зі стрільцем), серед яких 16 студентів і п'ять працівників коледжу. Постраждали понад півсотні людей.

Про те, як керченський стрілок готувався до злочину майже два роки, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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