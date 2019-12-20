"Казкар Берич": Безлер розвінчав міф про скандального сербського "снайпера ДНР"

Один з перших ватажків терористичної "ДНР" Ігор Безлер ("Бєс") заявив, що скандально відомий терорист Деян Берич ("Декі"), який називає себе снайпером, насправді жодного дня не воював на Донбасі.

Скріншот допису Безлера опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Колишній ватажок окупантів заявив, що всі "подвиги" Берича насправді є вигадкою.

Деян Берич Укрінформ

"Розпіарений різного роду пропагандонами Берич не воював ні в Слов'янську, ні в Краматорську, ні в Костянтинівці, ні в Дружківці, ні будь-де "між Слов'янськом і Краматорськом" від слова взагалі", – сказав Безлер.

Він додав, що 26 травня 2014 року Берича також не було в донецькому аеропорту в складі загону терористів, який увійшов в аеропорт (групи "Північ", "Старий", "Граніт").

"Всі його кіно і казки про війну в складі якогось секретного підрозділу "між Слов'янськом і Краматорськом" до 5 липня 2014 року, м'яко кажучи, обман. Ні я, ні "Хмурий" цього снайпера з його засекреченим підрозділом не пам'ятаємо, адже все це вигадки", – підсумував одіозний терорист.

У свою чергу захисник України Штефан з іронією відреагував на викриття українофоба Берича, який став пропагандистською іконою окупантів.

"Великий казкар Берич. Безлер відкрив таємниці. Не воював ніде, ні в яких групах не був. Сам все придумав для піару!" – написав офіцер ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах терористичної "ДНР" обурилися через безглуздий прокол Берича. Так, бойовикам не сподобалося, що терорист презентував фільм про війну "на Домбасі". Саме так було зазначено на афіші з нагоди творчого вечора з Беричем, який відбувся 17 грудня в Москві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся