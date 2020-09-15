Казанський відповів Росії на претензії про воду для Криму

Український журналіст Денис Казанський детально пояснив, чому претензії Росії, яка окупувала Крим, до України з приводу прісної води для півострова безпідставні.

На своєму Telegram-каналі він нагадав, що країна-окупант несе повну відповідальність за захоплені території та вже давно могла би збудувати опріснювальний завод.

Однак Кремлю не хочеться пояснювати людям, що такий проєкт вимагає чималих вкладень в той час, коли величезні суми російського бюджету витрачаються на війни по всьому світу.

"Раптово виявилося, що Крим не може обійтися без ворожої української води. Коли росіяни окупували півострів, про це якось не подумали, тепер же комічно погрожують "бандерівцям" міжнародним трибуналом, якщо ті не почнуть забезпечувати водою у них же захоплену територію. Світова історія знала безліч окупантів і завойовників, але навряд чи знала таких же підступних і жалюгідних", – написав Казанський.

Журналіст нагадав, що в ситуації, яка склалася, було би логічно, якби країна-агресор озброїлася досвідом посушливих країн, котрі мають вихід до моря. Адже там влада вже давно освоїла технологію опріснення морської води. Отже, Росія, використовуючи її ж, цілком могла би обійтися без української води.

"Здавалося б, "ядерна наддержава" могла б дозволити собі витратити трохи нафтодоларів і спорудити відповідний об'єкт на віджатому в сусідів півострові, захопленням якого в Росії так пишаються. Але кримчанам вже пояснили, що вода в цьому випадку буде коштувати дуже дорого, і нести такі витрати "рідна гавань" не бажає", – підкреслив Казанський.

"Венесуелі, Сирії та іншим "братнім абхазам" гроші потрібніші, тому доведеться кримчанам замість води задовольнятися розповідями про "клятих фашистів", які не хочуть постачати дешеву воду скупим загарбникам", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: