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14 вересня • оновлено в 16:39
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Кавказці і дикі "ополченці": пропагандист Кремля розповів, хто захоплював Донбас

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В окупації Донбасу беруть участь кілька угруповань кавказців, російські неонацисти, регулярна російська армія і безліч різних найманців.

Таке зізнання зробив російський пропагандист, який побував на Донбасі у 2014 році, пише Lenta.ru. Він також не заперечував, що терористи за свої військові злочини завжди вимагали плату. Часом вони вимагали не тільки гроші, але і жінок.

"Кавказців на Донбасі було три типи. Перший – південні осетини, обзавелися тут "дахом" і займалися в основному всяким рекетом, самі "кришували" місцевий клуб "Синоптики", ще якісь точки, ринки намагалися прибрати. Осетини вели себе дуже негарно, і їх в підсумку жорстко прессанула "військова поліція", – розповідає рупор окупантів.

Крім того, додав він, на боці Росії на Донбасі також воювали чеченці, яких прислав соратник Володимира Путіна Рамзан Кадиров. Вони брали участь в бойових діях і навчали інших мінно-вибуховій справі.

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"Разом з тим треба розуміти їхню психологію: коли вони приїжджають кудись щось робити, їм треба за це щось отримати. Приблизно такий підхід у них: "Я кого треба вб'ю, кого треба підірву, навчу, але я повинен з цього щось мати, і не обов'язково в грошах. У чому знайду: машину можна знайти, дівчину можна знайти, я джигіт, розумієш, у мене має бути багато дружин і ще більше наложниць, гроші повинні бути, збруя для коня красива". Це психологія людини, яка живе набігами, вони завжди жили набігами", – додав пропагандист.

Третій тип кавказців на Донбасі, за його словами, – це ті, хто був пов'язаний з російськими силовими структурами. Серед них є багато дагестанців, жителів Карачаєво-Черкесії та Кабардино-Балкарії.

Чеченці на Донбасі

Чеченці на Донбасі

Lenta.ru

"Чеченці і осетини жорстко зарубалися з "військовою поліцією" Стрєлкова (ексватажок "ДНР". – Ред.), але осетини майже завжди отримували прочуханки, на відміну від чеченців, тікали. Пам'ятаю була заруба за клуб "Синоптики". Осетини в клубі почали розбірки з "ополченням", когось постріляли, викликали стрєлковську "військову поліцію". Ті приїхали і винесли осетинів, теж з вогнестрілами", – розповідає про безчинства російських найманців джерело.

Що стосується кадрових російських військових, то вони на Донбасі, за його словами, також намагалися маскуватися під "добровольців". Для цього вони одягалися в стару військову форму.

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"Бійців в сучасному камуфляжі російської армії я не бачив, більшість були одягнені в старий камуфляж ВСР-98, ще на деяких бачив "горку", це двоколірні захисні костюми на зразок маскхалату, і "берізку" – зовсім старий радянський камуфляж, який досі ще подекуди в російській армії використовується. у такому вигляді вони і заходили в Ізварине", – згадує пропагандист.

Також він визнав, що після початку російського вторгнення на Донбас туди повалили цілі натовпи маргіналів з території країни-агресора. Всі вони шукали легкої наживи.

"Як війна все-таки почалася, в Донецьк хто тільки не понаїхав. Якісь "ополченці" дикі, багато бандитів пішли в "ополчення", вони і займалися рекетом. "Ополченці", побувавши на лінії фронту, почали творити таке, чого раніше ніхто не бачив. Почалося віджимання машин нахабне, у людини красива машина – "вона потрібна "ополченню", пішов звідси", – розповідає рупор Кремля.

Окремо він зупинився на особистостях російських неонацистів, які навіть створили своє окреме бандформування для участі в окупації Донбасу. Однією з таких одіозних фігур є відомий шкуродер і фанат нацизму Олексій Мільчаков.

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"На Донбас підтягнулися російські націоналісти. Наприклад, НБПшники воювали в Луганську організованими формуваннями. Були блукаючі хлопці типу командира ДШРГ "Русич" Мільчакова – ці починали в "ЛНР", але щось у них не склалося, і перейшли до "ДНР". Я спілкувався з Мільчаковим. Абсолютно холоднокровна людина, я б навіть сказав, цинічна. Абсолютно ніяких емоцій. Дуже холодні очі, по ним неможливо зрозуміти, що він думає. В "Русич" місцевих принципово не брали, тільки росіян і тільки затятих націоналістів. Мільчаков говорив, що якщо людина не поділяла ультраправих поглядів, але була готова воювати, він давав їй гарну характеристику, щоб її прийняли в інші підрозділи", – згадав пропагандист.

Неонацист Олексій Мільчаков

Неонацист Олексій Мільчаков

Lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка СБУ викрила одну з ключових фігур російської окупації – представника ГУ ГШ ЗС РФ, який зіграв помітну роль в підвищенні боєздатності підконтрольних Російській Федерації незаконних збройних формувань – Біслана Елімханова.

Він належить до тих нечисленних чеченців, які від самого початку кривавих подій в цій республіці знаходилися винятково на стороні федеральних військ і спецслужб Російської Федерації.

Інформацію про те, що на Донбасі в перші дні війни в 2014 році брали участь підрозділи з Чечні підтвердив і генерал-майор ЗСУ, легендарний кіборг ДАП Олег Мікац.

Нагадаємо, в кінці 2018 року поблизу Маріуполя Донецької області помічено снайперський підрозділ з представників чеченської національності.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Росія
Тег
ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Много кавказцев воюет на стороне ВСУ,и что?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Это дикая, злобная, подлая орда. И какой мудак, назвал всё это "русская весна"? Хорошую весну ,русской не назовут .
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Южный Гарик
Южный Гарик
Странно, почему нет имен этих "журналистов"?
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