МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Катують і шиють шпигунство'': журналістка поскаржилася на бездіяльність поліції через злочини в ''Л/ДНР''

1.6тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Ольга Решетилова поділилася в мережі історією жінки, подругу якої, за її словами, викрали на території окупованого Донбасу.

Вона звернулася із заявою в один із районних відділків поліції Києва, проте отримала у відповідь лише хамство, пише Решетілова в Facebook. Як стверджує журналістка, правоохоронці навіть приходили додому з погрозами.

"Не треба мені тут про війну розповідати", – саме таку відповідь, за словами волонтера, Олена отримала від слідчого.

Новини
Без оптимізму: генерал повідомив, коли чекати введення миротворців на Донбас
Подругу жінки, за її словами, викрали бойовики

Подругу жінки, за її словами, викрали бойовики

Інформатор

Відзначається також, що співробітники поліції шантажували жінку і вимагали надати всі дані про зниклу подругу, а пізніше і зовсім намагалися змусити забрати заяву. "Та хто ви така? Ми взагалі зараз справу закриємо! Ви ж навіть не родичка!" – передає Решетилова розмову.

"Тим часом, подруга Олени, за нашою інформацією, знаходиться в підвалах бойовиків, її катують, їй шиють шпигунство на користь ЗСУ", – розповіла вона, звернувшись по допомогу.

''Катують і шиють шпигунство'': журналістка поскаржилася на бездіяльність поліції через злочини в ''Л/ДНР''
''Катують і шиють шпигунство'': журналістка поскаржилася на бездіяльність поліції через злочини в ''Л/ДНР''

Користувачі вступили в бурхливу дискусію під постом журналістки. Зокрема, юрист Євгенія Закревська написала в коментарі, що через поліцію цю проблему вирішити неможливо, оскільки була вже негативна практика, і порадила подати заяву про залучення як потерпілої до військової прокуратури.

''Катують і шиють шпигунство'': журналістка поскаржилася на бездіяльність поліції через злочини в ''Л/ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому бойовиками Донецьку було затримано бізнесмена Дмитра Автономова, який спонсорував "російську весну" на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Ольга Решетилова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
1
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги