''Катують і шиють шпигунство'': журналістка поскаржилася на бездіяльність поліції через злочини в ''Л/ДНР''

Українська журналістка Ольга Решетилова поділилася в мережі історією жінки, подругу якої, за її словами, викрали на території окупованого Донбасу.

Вона звернулася із заявою в один із районних відділків поліції Києва, проте отримала у відповідь лише хамство, пише Решетілова в Facebook. Як стверджує журналістка, правоохоронці навіть приходили додому з погрозами.

"Не треба мені тут про війну розповідати", – саме таку відповідь, за словами волонтера, Олена отримала від слідчого.

Подругу жінки, за її словами, викрали бойовики Інформатор

Відзначається також, що співробітники поліції шантажували жінку і вимагали надати всі дані про зниклу подругу, а пізніше і зовсім намагалися змусити забрати заяву. "Та хто ви така? Ми взагалі зараз справу закриємо! Ви ж навіть не родичка!" – передає Решетилова розмову.

"Тим часом, подруга Олени, за нашою інформацією, знаходиться в підвалах бойовиків, її катують, їй шиють шпигунство на користь ЗСУ", – розповіла вона, звернувшись по допомогу.

Користувачі вступили в бурхливу дискусію під постом журналістки. Зокрема, юрист Євгенія Закревська написала в коментарі, що через поліцію цю проблему вирішити неможливо, оскільки була вже негативна практика, і порадила подати заяву про залучення як потерпілої до військової прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому бойовиками Донецьку було затримано бізнесмена Дмитра Автономова, який спонсорував "російську весну" на Донбасі.