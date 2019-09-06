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8 вересня • оновлено в 11:30
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Катував і розбещував дітей: у Вінниці затримали горе-батька

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У Вінниці затримали 32-річного місцевого жителя, якого підозрюють у катуванні власних дітей і у поширенні порнографічних матеріалів із неповнолітніми.

Про це йдеться на сайті головного управління Національної поліції у Вінницькій області. До затримання злочинця залучилися бійці спецпідрозділу КОРД (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку докінця).

Підозрюваний – 32-річний житель Вінниці. На його вихованні перебувають двоє дітей його колишньої дружини: 3-річна дівчинка і 5-річний хлопчик. Жінку у 2017 році позбавили батьківських прав.

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У Вінниці затримали чоловіка, який знущався з дітей

Сайт пресслужби НПУ у Вінницькій області

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Як розповів начальник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос, згідно із зібраною інформацією, чоловік у групах у мобільних додатках поширює фото- і відеоматеріали, що містять дитячу порнографію. Під час обшуку в його квартирі слідчі вилучили електронні носії інформації, які ймовірно можуть містити такі кадри.

Крім того, правоохоронці встановили, що діти не доглянуті, проживають в антисанітарних умовах, сплять на підлозі на матраці. У вихованні вони піддаються фізичному насильству.

Чоловіку загрожує до 10 років арешту. Діти зараз перебувають у дитячих закладах. З ними працюють психологи.

Вінничанин знущався зі своїх дітей

Вінничанин знущався зі своїх дітей

Сайт пресслужби НПУ у Вінницькій області

Діти жили в антисанітарних умовах

Діти жили в антисанітарних умовах

Сайт пресслужби НПУ у Вінницькій області

Брат із сестрою спали на підлозі на матраці

Брат із сестрою спали на підлозі на матраці

Сайт пресслужби НПУ у Вінницькій області

Умови, в яких жили діти

Умови, в яких жили діти

Сайт прес-служби НПУ у Вінницькій області

Діти жили в антисанітарних умовах

Діти жили в антисанітарних умовах

про

Сайт прес-служби НПУ у Вінницькій області

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі багатодітна мати тримала на ланцюгу 8-річного сина. На тілі дитини виявили численні тілесні ушкодження у вигляді синців та саден. 56-річній жінці обрали запобіжний захід на час слідства у вигляді нічного домашнього арешту.

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Україна Вінниця
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