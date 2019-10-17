Катував і погрожував тюрмою: ексспівробітник СБУ працював на "МГБ ДНР"

Колишнього співробітника Служби безпеки України заочно засудили до 12 років позбавлення волі за участь в "ДНР".

У 2014 році він, будучи керівником одного з відділень Служби безпеки, приєднався до терористичних формувань і очолив "Макіївський підрозділ МГБ ДНР", повідомили на сторінці СБУ в Facebook.

Він чинив опір силам АТО і ООС і змушував місцеве населення шпигувати проти України.

"Шукав місцевих громадян, яких під тиском і погрозами примушував збирати інформацію про військових ЗСУ та СБУ. У разі відмови він катував їх і погрожував ув'язненням", – повідомили правоохоронці.

Шеврон терористів з "МГБ ДНР" "Факти"

СБУ розшукує злочинця за створення терористичної групи.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні жителі окупованих територій Донеччини поскаржилися на нові "тортури" окупантів. Терористи встановили шлагбаум і поставили охорону з автоматами біля лікарні в Донецьку. Вони пускали пацієнтів тільки за перепустками.

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