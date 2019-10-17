Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 17:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Катував і погрожував тюрмою: ексспівробітник СБУ працював на "МГБ ДНР"

1.3т Читати матеріал російською

Колишнього співробітника Служби безпеки України заочно засудили до 12 років позбавлення волі за участь в "ДНР".

У 2014 році він, будучи керівником одного з відділень Служби безпеки, приєднався до терористичних формувань і очолив "Макіївський підрозділ МГБ ДНР", повідомили на сторінці СБУ в Facebook.

Він чинив опір силам АТО і ООС і змушував місцеве населення шпигувати проти України.

"Шукав місцевих громадян, яких під тиском і погрозами примушував збирати інформацію про військових ЗСУ та СБУ. У разі відмови він катував їх і погрожував ув'язненням", – повідомили правоохоронці.

Новини
"Пушилін показав голови": з'явилися подробиці масової чистки "міністрів ДНР"
Шеврон терористів з "МГБ ДНР"

Шеврон терористів з "МГБ ДНР"

"Факти"

СБУ розшукує злочинця за створення терористичної групи.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні жителі окупованих територій Донеччини поскаржилися на нові "тортури" окупантів. Терористи встановили шлагбаум і поставили охорону з автоматами біля лікарні в Донецьку. Вони пускали пацієнтів тільки за перепустками.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
3
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филипыч
фил филипыч
а где фио или хотя бы фотка с квадратиками))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel