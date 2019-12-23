"Катували і розстріляли": СБУ спростувала страшний фейк про замучених на Закарпатті силовиків

У понеділок, 23 грудня, в ЗМІ з'явилася неправдива інформація про те, що групу оперативників СБУ виявили вбитими в околицях містечка Виноградів на Закарпатті поблизу кордону з Угорщиною.

Спростування опублікувала на сторінці в Facebook прессекретарка спецслужби Олена Гітлянська.

Зокрема, видання "Страна", нібито посилаючись також на джерело в СБУ, написало про те, що оперативна група з трьох офіцерів столичного главку і прикомандированого до них співробітника районного управління спецслужби виконувала завдання із документації трафіку контрабанди через так звану "приватну ділянку" кордону України з Угорщиною і Румунією.

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"Спецслужба злила інформацію місцевим бандитам про прибуття спецгрупи оперативників. Після того як з опергрупою було втрачено зв'язок, їх почали шукати. І знайшли мертвими, всі тіла були зі слідами тортур. Люди вбиті контрольними пострілами в голову", – сказано в повідомленні.

"Шановні журналісти! Не поширюйте фейк нібито про "розстріл групи СБУ на Закарпатті". Це повна маячня!" – відреагувала Гітлянська.

Експерт з питань інформаційних війн Дмитро Золотухін також написав у Facebook про те, що дані, які розігнали в ЗМІ, не відповідають дійсності. За його словами, спроба поширити фейк була здійснена декількома тижнями раніше.

"Пару тижнів тому я за своїми моніторингами побачив, як рагулевастий ватний косплей під українські піар-інновації намагається розігнати х*ротінь про те, що на Закарпатті, нібито, "зник зв'язок з опергрупою СБУ". ФСБшні сайти теж спробували покрутити цю маячню. УСБУ в Закарпатті, щоб уникнути, спростувало пургу, чим, звичайно, розпалило до неї інтерес", – написав він.

СБУ спростувала фейк про розправу над силовиками Прямий

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни, які були видані в рамках обміну полоненими, поширили на Кремль-ТВ фейки про звірства СБУ.

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