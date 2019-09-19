Катує неугодних "на підвалі": розсекречено агента ФСБ на Донбасі

Контррозвідка СБУ викрила кадрового офіцера ФСБ Росії Рашида Садикова, який з 2018 року очолює так зване "Міністерство державної безпеки ЛНР".

Подробиці про найманця повідомляє "ТСН". На посаді глави "МГБ" він використовує вигадане ім'я – Анатолій Андрійович Антонов.

Відзначається, що впровадили його в структуру "ЛНР" в 2017 році для пропаганди "русского міра" на Донбасі. Фактично цей орган є філією ФСБ.

На Донбасі розсекретили агента ФСБ Садикова-Антонова ТСН

"Для досягнення мети підопічні Садикова-Антонова не гребують будь-якими методами. Вони можуть кинути "на підвал" на кілька місяців будь-яку людину. Такий спосіб використовується не тільки для фабрикації звинувачень в причетності до українських спецслужб, а й заробітку "МДБівців". Працює стандартна схема – регулярне отримання солідних сум від затриманого і його близьких з обіцянками "все вирішити", які виконуються тільки тоді, коли у жертви вже не залишається жодних заощаджень і майна", – йдеться в матеріалі.

Примітно, що сам Садиков маніакально ставиться до своєї безпеки і приховує особисті дані, а також належність до російської спецслужби. Пересувається він виключно з озброєною охороною, а місце проживання "міністра" відомо лише вузькому колу осіб.

"У цілому, поведінка Федеральної служби безпеки РФ і підконтрольних їй органів" держбезпеки "самопроголошених" ДНР "і" ЛНР "практично нічим не відрізняється від політики, яку вона проводить у власній країні. Її основна мета – максимально насадити почуття страху перед репресіями і придушити мінімум невдоволення владою", – відзначають у контрозвідці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця "Сивого", керівника загону спецпризначення в "ЛНР", який вбивав ватажків "республіки".

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