Катастрофа військового літака під Харковом: з 28 людей загинули 22
У літаку перебували військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил
Літак упав на відстані близько 2 км до військового аеропорту
У результаті падіння літака на Харківщині загинуло 22 людини, двоє отримали важкі поранення.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України. У літаку перебували військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба.
"Сьогодні о 20:50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104, з подальшим загоранням. Підрозділи МВС разом із військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС", – йдеться у повідомленні.
Район катастрофи оточили поліцейські.
На борту літака перебувало 28 осіб.
У повідомленні уточнили, що ще двох осіб шукають.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа – розбився літак АН-26 ЗСУ з курсантами: 22 загиблих і двоє тяжко поранених.