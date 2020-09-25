Катастрофа військового літака під Харковом: з 28 людей загинули 22

У результаті падіння літака на Харківщині загинуло 22 людини, двоє отримали важкі поранення.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України. У літаку перебували військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба.

"Сьогодні о 20:50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104, з подальшим загоранням. Підрозділи МВС разом із військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Район катастрофи оточили поліцейські.

На борту літака перебувало 28 осіб.

У повідомленні уточнили, що ще двох осіб шукають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа – розбився літак АН-26 ЗСУ з курсантами: 22 загиблих і двоє тяжко поранених.