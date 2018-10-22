Катастрофа в Криму: скандальний завод Фірташа відновив роботу

В окупованому Росією Криму в Армянську відновив роботу скандальний завод українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан", через викиди з якого місцеві жителі зазнали серйозного удару по здоров'ю.

Як передає один із підконтрольних окупантам ресурсів, про це повідомив так званий глава адміністрації Армянська Василь Теліженко.

"У суботу стався запуск заводу. На підприємстві пішли всі процеси. Для того, щоб завод запрацював на повну потужність, необхідно близько тижня", - розповів він.

У прес-службі Росприроднагляду додали, що в межах санітарно-захисної зони підприємства були взяті проби промислових викидів, оглянуті газоочисні установки і здійснений контроль повітря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Армянськ сталася екологічна катастрофа на заводі "Кримський титан", яка серйозно вдарила по здоров'ю людей та навколишньому середовищу. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.

Нещодавно стало відомо, що Армянськ знову накрила "кислота", через що лікарі порадили місцевим жителям покинути свої будинки.