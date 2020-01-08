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8 січня • оновлено в 13:00
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Катастрофа українського літака в Ірані: опубліковані моторошні відео з місця аварії

5.7т
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В мережі опубліковано відео з місця катастрофи українського літака МАУ в Ірані.

Повітряне судно розбилося вранці, 8 січня незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані (Іран).

На опублікованих кадрах видно, що від авіалайнера залишилися лише уламки, частини Boeing 737 розкидало на великій території.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: з'явився список загиблих українців

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого знаходилися 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили чорний ящик українського літака Boeing 737, який розбився відразу після зльоту.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував крах українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
МАУ Авіакатастрофа розбився літак Boeing
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