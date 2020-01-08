Катастрофа українського літака в Ірані: опубліковані моторошні відео з місця аварії

В мережі опубліковано відео з місця катастрофи українського літака МАУ в Ірані.

Повітряне судно розбилося вранці, 8 січня незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані (Іран).

На опублікованих кадрах видно, що від авіалайнера залишилися лише уламки, частини Boeing 737 розкидало на великій території.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого знаходилися 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

Рятувальники виявили чорний ящик українського літака Boeing 737, який розбився відразу після зльоту.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував крах українського літака МАУ в Ірані.

В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

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