Катастрофа рейсу МН17: "незалежний експерт" з РФ заявив про дивні сліди на уламках літака

На уламках малазійського "Боїнга" MH17, збитого в небі над Донбасом, нібито знайшли сліди, які вказують, що всередині літака стався вибух.

Таку версію в Facebook виклав російський "незалежний технічний експерт" Юрій Антипов.

За його словами, він виявив загадкові частинки на обшивці крісел, які найбільше схожі на обгорілі стільники. Він вважає, що це доводить той факт, що всередині салону стався вибух, а не те, що авіалайнер був збитий "Буком".

Сліди, нібито знайдені експертом Facebook Юрій Антипов

"На практично повністю зруйнованому повітропровіді діаметром 200 мм не збереглося каталожного номера (він повністю згорів), але його діаметр говорить про те, що він знаходився в літаку ще далі від кабіни пілотів і ще ближче до його центральної частини. І цей повітропровід теж вигорів дотла. Значить, дуже висока температура була ще ближче до центральної частини літака", – припускав російський експерт.

Сліди, нібито знайдені російським експертом Facebook Юрій Антипов

Антипов сказав, що повітроводи були викинуті з руйнується літака першими, що нібито вказує, що епіцентр вибуху знаходився не біля кабіни пілотів.

"І цей повітропровід теж вигорів вщент. Значить, дуже висока температура була ще ближче до центральної частини літака. І знову повторю раніше сказане. Ці повітроводи першими і миттєво були викинуті з руйнується літака. І до чого тут "Бук", нібито підірваний біля кабіни пілотів?" – висловлював він свої здогадки.

Розташування повітропроіду в салоні літака Facebook Юрій Антипов

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заявили про нібито наявність нових доказів у справі про катастрофу "Боїнга" MH17 над Донбасом, які свідчать про те, що на борту лайнера стався теракт.