Катастрофа МН17: "затримання" ключового винуватця отримало несподіваний поворот

Служба безпеки України спростувала інформацію про затримання водія автотягача, який здійснював перевезення ЗРК "Бук", з якого був збитий Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

Так, в спецслужбі нагадали, що 17 липня 2019 року в Києві відбувся брифінг про хід розслідування, проте деякі факти були викладені ЗМІ неправильно, передає УНН.

"Окремі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про затримання водія автотягача, який здійснював перевезення ЗРК "Бук" 17 липня 2014 року. Насправді на брифінгу було згадано про факт арешту і засудження українським судом бойовика терористичної організації "ДНР", причетного до незаконного захоплення в Донецьку в липні 2014 року автотягача. На ньому в подальшому інші особи перевозили ЗРК "Бук" по території тимчасово непідконтрольній українській владі", – йдеться в повідомленні.

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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