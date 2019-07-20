Катастрофа МН17: "затримання" ключового винуватця отримало несподіваний поворот

Служба безпеки України спростувала інформацію про затримання водія автотягача, який здійснював перевезення ЗРК "Бук", з якого був збитий Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.
Так, в спецслужбі нагадали, що 17 липня 2019 року в Києві відбувся брифінг про хід розслідування, проте деякі факти були викладені ЗМІ неправильно, передає УНН.
"Окремі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про затримання водія автотягача, який здійснював перевезення ЗРК "Бук" 17 липня 2014 року. Насправді на брифінгу було згадано про факт арешту і засудження українським судом бойовика терористичної організації "ДНР", причетного до незаконного захоплення в Донецьку в липні 2014 року автотягача. На ньому в подальшому інші особи перевозили ЗРК "Бук" по території тимчасово непідконтрольній українській владі", – йдеться в повідомленні.
Катастрофа МН17
Катастрофа МН17
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-й зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", яка підтверджує причетність Росії.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародної слідчої групи докази по слідству збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейса МН17.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
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