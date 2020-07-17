Катастрофа МН17: в ОГП розповіли, як Росія зривала розслідування

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, що Росія практично не співпрацювала з Нідердандами щодо катастрофи Boeing 777 рейсу МН 17, який російські терористи збили на Донбасі в 2014 році.

В інтерв'ю "Фактам" він навів два приклади порушення Росією її зобов'язань в рамках Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Так, в 2018 році прокуратура Нідерландів направила в РФ запит: встановити місцезнаходження "Бука", з якого збили МН-17, і надати прізвища членів екіпажу. Після цього Міноборони РФ провело пресконференцію, де вони заявили, що фото "Бука", який пересувається по українській непідконтрольній території напередодні трагедії, нібито були підроблені.

"Через місяць Нідерланди отримали офіційний лист росіян: знімки підроблені, доказів перебування установки на сході України немає, тому, на їхню думку, немає і підстав для отримання відповіді на питання про місце знаходження "Бука" під час трагедії", – розповів Мамедов.

За його словами, тоді слідство провело грунтовну верифікацію фото- і відеоматеріалів – додаткова криміналістична перевірка не виявила слідів маніпуляцій.

Крім того, як розповів Мамедов, Нідерланди в кінці минулого тижня подали позов до ЄСПЛ проти Росії по катастрофі MH17, в якому йдеться про порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини – 2-й, 3-й і 13-й. 13-а стаття говорить про те, що рівень співпраці РФ в розслідуванні був неналежним, що суперечить її зобов'язанням в рамках Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Раніше ЄСПЛ отримував позови проти РФ, але не від держави, а від приватних осіб – родичів загиблих під час катастрофи, підсумував Мамедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву з приводу шостої річниці збивання російськими терористами малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.