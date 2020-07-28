Катастрофа МН17: стали відомі деталі про другий "Бук" терористів

Напередодні катастрофи малайзійського Boeing над Донбасом російські терористи планували привезти на тимчасово окуповану територію дві установки "Бук". Однак їм не вдалося дістати другий тягач для переміщення зброї в ОРДЛО.

Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка розповів авіаційний експерт, автор книги про збитий МН17 Вадим Лукашевич (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми говоримо "Бук", один, номер 332, який уже затерли, коли він потрапив в Україну. Але за різними даними, і слідство підтвердило, що там було два "Буки". Один загорівся. А намагалися перекинути два "Буки". Але на кордоні військові частини, автобати, доставляли техніку до кордону, вона переходила "зеленку" вночі своїм ходом, на гусеницях. А далі потрібно було ставити на інший трак. І вийшло, що в терористів знайшовся відомий трак, платформа з тягачем, білою кабіною Volvo, який вони поцупили у місцевого бізнесмена. Не знайшлося другого трака, тому зайшла тільки одна установка", – пояснив невдачу окупантів Лукашевич.

Крім того, за його словами, в мережі є відео, зняте влітку 2014 року, на якому зафіксовано, як у районі Каменськ-Шахтинська у бік України на трейлері везли пускозаряджальну установку з бойовими ракетами під маскувальною сіткою.

"Тому мало зайти кілька установок. Загибель 298 осіб на борту Boeing врятувала Україну від великої масштабної інтервенції. Було б усе набагато гірше", – резюмував експерт, зазначивши, що рахунок жертвам у разі такого сценарію міг піти на 10 тисяч.

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