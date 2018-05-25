Катастрофа МН17: родичі жертв подадуть в суд на Росію

Родичі жертв катастрофи рейса МН17 "Малайзійських авіаліній" мають намір подати на Росію до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив їх американський адвокат Джеррі Скіннер в передачі EenVandaag, передає "Європейська правда" з посиланням на De Morgen.

Так, 270 родичів 130 жертв трагедії мають намір подати скаргу не пізніше 13 червня.

Голландці своїм позовом приєднаються до скарги по даній справі, яку раніше подали 33 родичі жертв, серед яких громадяни Малайзії, Австралії, Нової Зеландії.

При цьому адвокат не назвав суму компенсацій, які можуть скласти кілька мільйонів євро. За словами Скіннера, ЄСПЛ є єдиним судом, який може розглядати скарги фізичних осіб проти Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австралія і Нідерланди офіційно звинуватили Росію в катастрофі.

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Нагадаємо, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.