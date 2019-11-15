Катастрофа МН17: Німеччина відреагувала на нові звинувачення Путіну

Німеччина вважає "вельми тяжкими" нові звинувачення в бік Росії у справі катастрофи літака Boeing рейсу МН17.

"Винні в цьому злочині, знищенні літака рейсу MH17, повинні бути виявлені і притягнуті до відповідальності", – наводить Deutsche welle слова представника МЗС Німеччини Марії Адебар.

Вона закликала Росію активно сприяти розслідуванню катастрофи і додала, що Німеччина підтримує роботу Об'єднаної слідчої групи (JIT).

Оприлюднено прямі докази провини Росії у катастрофі МН17 112 Україна

Як писав OBOZREVATEL, міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі катастрофи літака Boeing рейсу МН17 опублікувала докази прямого контролю терористів "ДНР" російськими кураторами влітку 2014 року.

Зокрема, 3 липня 2014 року терорист "ДНР" Олександр Бородай зізнався, що він виконує вказівки російської сторони.

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