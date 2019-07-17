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Катастрофа МН17: названо причетних до загибелі пасажирів Boeing 777 на Донбасі

10.8т Читати матеріал російською

Служба безпеки України передала Міжнародній слідчій групі докази у слідстві щодо збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейсу МН17.

Як повідомляє пресслужба СБУ, за п'ять років слідства було встановлено точний час і маршрут, за яким ЗРК "Бук" була переміщена з Росії в Україну.

Також спецслужби визначили час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по літаку "Боїнг 777" і місце старту цієї ракети.

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"Понад 150 осіб причетні до транспортування самохідної установки "Бук" М1 із території Росії на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей і назад у РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака", – йдеться в повідомленні.

Повідомлено про підозру чотирьом особам: Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському (позивний "Суворий"), Олегу Пулатову (позивний "Гюрза") і Леоніду Харченку (позивний "Крот").

Місце катастрофи Боїнга на Донбасі

Місце катастрофи Боїнга на Донбасі

"Зараз матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних осіб, відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства, передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їхнього подальшого кримінального переслідування", – додали в СБУ.

Відзначимо, що російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Андрей Чикатило передал следственной группе имена людей, причастных к изнасилованиям и убийствам.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Стратусов Додж:"Про пенсионный возраст забыл...". Спасибо, что напомнили. Только для Вас, читайте ниже. Но это ничего, что я забыл, важно, что российские пенсионеры забыть не могут.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Шапиро Женька, Про пенсионный возраст забыл...
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a alexeyon
a alexeyon
а где заявления гопников - гиркина, хмурого и т.д ,что это вранье и они готовы дать показания ?! а нет, потому что гиркин и компания, убийцы сотен людей.. среди которых только в самолете МН17 было 80 детей..
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
a alexeyon, «Малайзийские авиалинии» опубликовали полный список тех, кто находился на борту погибшего в небе над Украиной лайнера. По уточненным данным, среди погибших 193 гражданина Нидерландов (включая пассажира, имевшего также американское подданство), 44 малайзица (из них двое младенцев), 27 австралийцев, 12 индонезийцев (в том числе один младенец), 10 граждан Великобритании, 4 – Германии, 4 – Бельгии, 3 филиппинцев, по одному гражданину Канады и Новой Зеландии.где 80 детей?
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hunt andres
hunt andres
"Более 150 человек причастны к транспортировке самоходной установки "Бук" . А че ее транспортировать, если она самоходная? Да еще целой ротой?:-)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hunt andres, чушок,росармию откосячил? Задаешь тупые вопросы.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
hunt andres:" А че ее транспортировать, если она самоходная? " А она, как танк Армата: самоходная, а не едет.
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