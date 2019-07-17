Катастрофа МН17: названо причетних до загибелі пасажирів Boeing 777 на Донбасі

Служба безпеки України передала Міжнародній слідчій групі докази у слідстві щодо збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейсу МН17.
Як повідомляє пресслужба СБУ, за п'ять років слідства було встановлено точний час і маршрут, за яким ЗРК "Бук" була переміщена з Росії в Україну.
Також спецслужби визначили час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по літаку "Боїнг 777" і місце старту цієї ракети.
"Понад 150 осіб причетні до транспортування самохідної установки "Бук" М1 із території Росії на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей і назад у РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака", – йдеться в повідомленні.
Повідомлено про підозру чотирьом особам: Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському (позивний "Суворий"), Олегу Пулатову (позивний "Гюрза") і Леоніду Харченку (позивний "Крот").
Місце катастрофи Боїнга на Донбасі
"Зараз матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних осіб, відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства, передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їхнього подальшого кримінального переслідування", – додали в СБУ.
Відзначимо, що російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, за яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", яке підтверджує причетність Росії до краху.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
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