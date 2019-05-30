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Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: з'явилися перші фото з місця трагедії

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У мережі з'явилися кадри з місця катастрофи військового вертольота Мі-8 Збройних сил України, у якій загинули четверо льотчиків.

Їх опублікували волонтери проекту "Повернись живим" на своєму сайті. На кадрах видно, що вертоліт впав у лісі і згорів практично повністю. Від нього залишилися самі лопаті та деякі запчастини.

Нагадаємо, у катастрофі загинули командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (місто Броди Львівської області) полковник Ігор Мазепа, льотчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан Василь Романюк та бортовий авіаційний технік, старший лейтенант Павло Дацюк.

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Катастрофа Мі-8

Катастрофа Мі-8

"Повернись живим"

Катастрофа Мі-8

Катастрофа Мі-8

"Повернись живим"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у грудні 2018 року на Житомирщині розбився військовий літак Су-27. Тоді загинув льотчик Олександр Фоменко.

  • 16 жовтня 2018 року в селі Уланів Вінницької області також зазнав катастрофи літак Су-27, обидва пілоти загинули. Трагедія трапилася під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018".

  • В результаті катастрофи загинув американський льотчик Сет Нерінг і заступник командира з авіації, заступник глави Повітряного військового командування "Схід" ЗСУ Іван Петренко.

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Місце
УкраїнаРівне
Теги
Збройні сили Україниповернись живим
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