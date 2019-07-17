Катастрофа MH17 врятувала мільйони українців: сплив важливий нюанс про трагедію

Катастрофа рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році врятувала Україну від масштабного вторгнення військ Росії, яке активно готувалося в той момент.

Таку думку в Facebook висловив український журналіст Богдан Буткевич. "Пані та панове, скажу дуже жорстоку штуку з приводу MH17. Збиття цього літака багато в чому врятувало Україну тим страшним літом 2014-го", – написав він.

За словами Буткевича, перед катастрофою російські війська активно обстрілювали українців зі своєї території, а їх батальйонно-тактичні групи вже стояли на кордоні в повній бойовій готовності.

Катастрофа рейсу MH17 Фокус.ua

"На той момент, як мені говорили мої джерела в розвідці, вторгнення росіян планувалося з дня на день. Їм був потрібен привід. Тому, той зловісний "Бук" росіяни тягли на місце не випадково. Україна не мала в своєму авіапарку нічого такого, що не могли збити або ПЗРК, або "Стріли", які вже місяці 2 були в розпорядженні путінських терористів. Так навіщо був цей "Бук"?" – зазначив журналіст.

Буткевич розповів, що майже паралельним курсом із рейсом MH17 летів російський літак Аерофлоту рейсом "Москва – Ларнака". І саме його, найімовірніше, хотіли збити з "Бука", щоб з'явився привід безперешкодно ввести війська РФ в Україну.

Однак терористи переплутали населені пункти з однаковими назвами та план був зірваний. "Тому збиття малазійського борту було не випадковістю, а класичною помилкою виконавця", – припустив Буткевич.

Катастрофа рейсу MH17 Антикор

Через трагедію, за його словами, Росія змушена була на час зупинитися, щоб приховати те, що трапилося, і її пряме вторгнення відстрочили.

"Що подарувало Україні ще місяць. За цей місяць готувалися нові бригади, відновлювалася техніка, готувався резерв. Тоді кожен день важив дуже багато. Зрештою, на велике вторгнення Кремль так і не ризикнув піти навіть у серпні 2014-го і січні-лютому 2015 року. Багато в чому – через злощасний MH17", – пояснив Буткевич.

Катастрофа рейсу MH17 BBC.com

Журналіст зазначив, що саме катастрофа MH17 змусила Захід зрозуміти, що в Україні війна з Росією, а не громадянський конфлікт.

"Жахливо це говорити, але смерть нещасних пасажирів і екіпажу цього рейсу врятувала сотні тисяч, якщо не мільйони українців. Тому вічна пам'ять усім людям, які опинилися в тому літаку. Ми повинні змусити відповісти російського агресора за смерть кожної невинної людини", – підсумував Буткевич.

Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

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