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Катастрофа MH17 врятувала мільйони українців: сплив важливий нюанс про трагедію

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Катастрофа рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році врятувала Україну від масштабного вторгнення військ Росії, яке активно готувалося в той момент.

Таку думку в Facebook висловив український журналіст Богдан Буткевич. "Пані та панове, скажу дуже жорстоку штуку з приводу MH17. Збиття цього літака багато в чому врятувало Україну тим страшним літом 2014-го", – написав він.

За словами Буткевича, перед катастрофою російські війська активно обстрілювали українців зі своєї території, а їх батальйонно-тактичні групи вже стояли на кордоні в повній бойовій готовності.

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Катастрофа рейсу MH17

Катастрофа рейсу MH17

Фокус.ua

"На той момент, як мені говорили мої джерела в розвідці, вторгнення росіян планувалося з дня на день. Їм був потрібен привід. Тому, той зловісний "Бук" росіяни тягли на місце не випадково. Україна не мала в своєму авіапарку нічого такого, що не могли збити або ПЗРК, або "Стріли", які вже місяці 2 були в розпорядженні путінських терористів. Так навіщо був цей "Бук"?" – зазначив журналіст.

Буткевич розповів, що майже паралельним курсом із рейсом MH17 летів російський літак Аерофлоту рейсом "Москва – Ларнака". І саме його, найімовірніше, хотіли збити з "Бука", щоб з'явився привід безперешкодно ввести війська РФ в Україну.

Однак терористи переплутали населені пункти з однаковими назвами та план був зірваний. "Тому збиття малазійського борту було не випадковістю, а класичною помилкою виконавця", – припустив Буткевич.

Катастрофа рейсу MH17

Катастрофа рейсу MH17

Антикор

Через трагедію, за його словами, Росія змушена була на час зупинитися, щоб приховати те, що трапилося, і її пряме вторгнення відстрочили.

"Що подарувало Україні ще місяць. За цей місяць готувалися нові бригади, відновлювалася техніка, готувався резерв. Тоді кожен день важив дуже багато. Зрештою, на велике вторгнення Кремль так і не ризикнув піти навіть у серпні 2014-го і січні-лютому 2015 року. Багато в чому через злощасний MH17", – пояснив Буткевич.

Катастрофа рейсу MH17

Катастрофа рейсу MH17

BBC.com

Журналіст зазначив, що саме катастрофа MH17 змусила Захід зрозуміти, що в Україні війна з Росією, а не громадянський конфлікт.

"Жахливо це говорити, але смерть нещасних пасажирів і екіпажу цього рейсу врятувала сотні тисяч, якщо не мільйони українців. Тому вічна пам'ять усім людям, які опинилися в тому літаку. Ми повинні змусити відповісти російського агресора за смерть кожної невинної людини", – підсумував Буткевич.

Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Теги
Боїнг МН17 МН17 МН 17 Авіакатастрофа літак
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Еше раз... Борт МН17 преднамеренно вели к месту подрыва, которое было выбрано у границы с РФ, над блокированной в «южном котле» украинской бронетанковой группировкой. В случае успеха спецоперации части самолета должны были упасть или на территорию самой границы или частично с украинской, а частично с российской территории. В этом случае для обеспечения расследования вся территория по требованию мирового сообщества перекрывалась украинской армией, что надежно отрезало бы ополченцев от России… Кроме того предполагалось что Борт МН17 будет уничтожен после формальной передачи его от Украинского центра управления и безопасностью полетами в Российский, что снимало бы с Украины всю ответственность за пролет в опасной зоне. С этой целью в небо был поднят истребитель, который и должен был с ювелирной точностью по времени и расстоянию от границы с РФ осуществить спецоперацию. При этом, для обеспечения легенды о виновности пророссийских ополченцев, заблаговременно к границе их контроля был выдвинут и развернут в боевое положение 3 дивизион 135 ракетно-зенитного полка ВС Украины. В 17:19:45 с истребителя был произведен пуск ракетой Р-60. В этот момент Борт МН17 шел , подчиняясь командам диспетчера на высоте 10 000 метров со скоростью 900 км/час, преодолевая за каждую минуту полета расстояние в 15 километров. До границы с Россией 1,5 минуты полета. В 17:20 произошел подрыв ракеты по левому борту МН17 в районе двигателя. Истребитель зашел на цель сзади, и выпускал ракету под углом в 30-40 градусов находясь по высоте выше цели, по этому подрыв произошел выше самого двигателя над левым крылом. Часть поражающих стержней прошило также кабину пилотов с левой стороны. От действия ударной волны произошел резкий крен в левую сторону, что привело к выполнению крутого разворота в противоположную от курса сторону и падению скорости. Автоматическая система пилотирования подчиняясь гирокомпасу произвела выравнивание самолета. Корпус самолета оказался не разрушен, сохраняя целостность крыльев и хвостовой конструкции. Не менее двух с половиной минут самолет летел вглубь территории Украины, перед тем как развалившись в воздухе упасть. Не исключено, что ему «помогли»:- появился риск , что он сможет выйти из зоны АТО и была дана команда на его гарантированное уничтожение ракетой комплекса ЗРК «БУК» . В любом случае падение борта МН17 произошло в районе Грабово, в 51 километре от границы с РФ, на курсе самолета вглубь территории Украины. Этим объясняется расположение частей самолета, при котором хвост в районе Грабово , а кабина пилотов через несколько километров у Рассыпное. Основная проблема по которой американская сторона не предоставляет космическую фотофиксацию вероятней всего связана со временем пуска ракеты ЗРК «БУК» , который если и был, то уже после потери связи с Бортом МН17.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
На тот момент, как мне говорили мои источники в разведке, вторжение русских планировалось изо дня в день. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это в той самой т.н. разведке, которая опозорилась с фейком про мотострелковый полк морской пехоты?
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Куни Чан
Куни Чан
Аклы сдайтесь уже наконец
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H Ya
H Ya
Куни Чан, сдавайся тайожная абизяна.
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