Після падіння малазійського Boeing 777 рейсу MH17 уряд Нідерландів готував військову операцію на Донбасі, щоб забрати останки загиблих в авіакатастрофі.

В останній момент операція була скасована, пише нідерландський портал Telegraaf.

Зазначається, що кілька днів після катастрофи 17 липня 2014 року ситуація з репатріацією загиблих не прояснялася. Бойовики на Донбасі збирали останки жертв і використовували це як інструмент для ведення переговорів з Україною. Крім того, на місці катастрофи вони збирали цінні речі та стирали важливі для розслідування сліди.

Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі Ілюстрація

У зв'язку з цим із 20 липня в армійському штабі Нідерландів проходили зустрічі з планування таємного військового втручання на Донбас.

Передбачалося, що тисяча військових 11-ї аеромобільної бригади увійдуть у район катастрофи MH17 із легким озброєнням і тим, що б помістилося в рюкзаки.

Військові повинні були самостійно зайняти позиції й утримувати контроль на місці катастрофи площею 35 квадратних кілометрів. Вони б забезпечували можливість роботи слідчих.

Зазначається, що Австралія втратила під час аварії 27 своїх громадян, і не виключено, що вона також могла б послати тисячу військових на Донбас.

Підготовка до операції розпочалася 20 липня, очікувалося, що загін буде готовий до відправки в Україну через 48 годин. Остаточний наказ повинні були оголосити ввечері 23 липня. Однак згодом бойовики передали останки і Нідерланди скасували операцію.

На нідерландську військову місію багатьох членів загону переправили з місій в інших країнах. Зокрема, частина підрозділів перебувала на навчаннях у Португалії. Їх відкликали для участі у військовій операції в Україні, проте поки солдати летіли в Нідерланди, уряд скасував місію.

У результаті 22 липня потяг із останками жертв авіакатастрофи прибув із Тореза Донецької області до Харкова, а на наступний день літак ВПС Нідерландів евакуював останки з України. На Донбасі залишилися працювати судово-медичні експерти, а Нідерланди направили туди сорок неозброєних поліцейських.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Міжнародна Спільна слідча група (JIT) заявила про наявність свідка запуску ракети по Boeing 777 рейсу MH17.

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