Катастрофа MH17 на Донбасі: журналісти назвали нових підозрюваних

Нідерландські журналісти назвали імена нових підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Переклад сюжету телеканалу Nieuwsuur на своїй сторінці у Facebook опублікувала блогер Світлана Самборська. Серед підозрюваних опинилися росіяни Сергій Мецкаєв, Сергій Дубинський, Олег Поєлатов, а також українці Іван Без'язиков і Дмитро Купріян (причетність останнього потребує підтвердження).

Без'язиков, за даними журналістів, працював на Збройні сили України в 2014 році, але співпрацював із сепаратистами.

Авіакатастрофа MH17 РБК-Україна

"Був допитаний українською поліцією в кінці 2016 року, а потім заарештований. Зараз перебуває під судом в Україні", – йдеться в матеріалі.

За попередніми даними, влітку 2014-го Без'язиков зустрічався з двома росіянами, які були пов'язані з перевезенням Бука з РФ у напрямку місця пуску.

Мецкаєв – командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, що базується в Курську, РФ. У 2014 році відправився з конвоєм, який перевозив "Бук", що збив MH17, із бази в Курсі, в район Міллерово, що недалеко від російсько-українського кордону.

Дубинський (позивний "Похмурий"). "Був керівником спеціальної російської розвідувальної служби, яка була сформована на початку липня 2014 року й активно брала участь у гібридній війні на сході України".

Журналісти повідомляють, що в його підрозділі було близько 300 осіб. У минулому підозрюваний служив у російської армії і був учасником різних конфліктів, зокрема, в Афганістані.

Поєлатов (позивний "Гюрза) – російський офіцер, був начальником розвідувально-диверсійного підрозділу спеціальної російської розвідувальної служби. Згідно з перехопленими телефонними розмовами, вранці 17 липня 2014-го він був відправлений на місце пуску ракети.

Скрін відео

Купріян (позивний "Батя") очолював п'яте відділення спецслужби російської розвідки, яке, як встановили журналісти, було задіяно в логістиці операції.

Скрін відео

"Він був визнаний винним і зізнався, що був керівником підрозділу сепаратистів, відповідального за транспорт. Роль Купріяна, пов'язана з MH17, не ясна, але, оскільки штаб-квартирою цього підрозділу був офіс транспортної компанії, якій належала платформа, яка перевозила "Бук", Купріян міг бути причетний до перевезення", – йдеться в матеріалі.

Gert-Jan Dennekamp ( @gjdennekamp ) sprak in Kiev een getuige die het JIT ook sprak , iemand die mee zou hebben gewerkt met de pro -Russische rebellen. #Nieuwsuur pic.twitter.com/UUM8370Z16 - Nieuwsuur (@Nieuwsuur) June 17, 2019

Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Нещодавно міжнародна слідча група у справі катастрофи заявила, що незабаром буде готова оголосити офіційний список підозрюваних.

Літак МН17 після краху ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак. Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким перевозили установку. Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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