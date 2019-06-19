Катастрофа MH17 на Донбасі: в ЄС звинуватили Росію в неадекватності

Нідерланди пішли на дипломатичні кроки щодо Росії через те, що вона не бажає сприяти розслідуванню катастрофи MH17 на Донбасі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Марк Рютте, передає nos.nl. За його словами, уряд пішов на такі дії на прохання прокуратури. Відзначається, що в цій справі і зовсім не йдеться про "політичний процес".

У прокуратурі дорікнули російську владу в тому, що вона "адекватно не відповіла на запити про правову допомогу". При цьому, які саме маються на увазі дипломатичні заходи, не уточнюється.

МН17 obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні були названі імена підозрюваних у причетності до авіакатастрофи на Донбасі терористів під керівництвом Ігоря Гіркіна.

Російська сторона, в свою чергу, в звичному стилі заявила, що її хочуть дискредитувати, висуваючи "абсолютно голослівні звинувачення".

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