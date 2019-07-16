Катастрофа MH17 на Донбасі: що сталося за день до трагедії

До краху рейсу MH17 на Донбасі, коли лайнер збив російський самохідний зенітний ракетний комплекс "Бук", війна на сході України виглядала для європейців як локальний конфлікт.

Про це йдеться в матеріалі theБабель. Журналісти вирішили нагадати, що відбулося в країні 16 липня 2014 року, за день до авіакатастрофи.

Тоді антитерористична операція на Донбасі тривала вже три місяці, а війна перейшла в активну фазу.

Новини Європейський Союз жорстко звернувся до Росії через катастрофу MH17 на Донбасі

Зокрема, серйозні бої йшли поблизу донецького аеропорту, біля Луганська, а також у районі Горлівки, де терористи підірвали залізничну колію. Внаслідок обстрілу Луганська російськими найманцями 16 липня були поранені щонайменше вісім мирних жителів, пошкоджено 22 будівлі.

Тим часом "Міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін ввів у Донецьку комендантську годину – із 23:00 до 06:00.

Вдень 16 липня у звільнений Слов'янськ приїхали тодішні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр МВС Арсен Аваков і віцепрем'єр Володимир Гройсман. Вони дали прес-конференцію на горі Карачун. Яценюк сказав, що в результаті війни Донбас уже вимагає вісім мільярдів гривень на відновлення інфраструктури.

У цей день авіація Збройних сил України відновила виконання бойових завдань у зоні АТО. Літаки перевозили гуманітарні вантажі та солдатів. Близько 13:00 бойовики з ПЗРК підбили український Су-25, льотчик вивів літак і посадив його. Пілот не постраждав, літак відправили на ремонт.

У Москві відкрили військкомат "ДНР". Вербувальники шукали добровольців із досвідом експлуатації важких озброєнь, таких як танки і ППО.

Увечері цього ж дня з'явилися докази обстрілу України із території Росії. В районі селища Гукова кілька установок "Град" стріляли по українських селах.

Цього ж дня біля адміністрації президента на Банковій зібралися близько сотні родичів військовослужбовців, які перебували в зоні АТО. Вони вимагали зустрічі з президентом і пікетували будівлю. Пікетувальники були незадоволені, що на передовій немає чиновників і їхніх дітей.

"Незважаючи на війну, яка розгорається на Донбасі, кияни принесли під посольство РФ квіти і записки в пам'ять про загиблих в аварії в московському метро. Там у результаті аварії загинули 22 людини, ще 162 були поранені", – відзначили журналісти.

У цей час, за даними міжнародної слідчої групи, ЗРК "Бук" уже пригнали з розташування 53-ї Курської зенітно-ракетної бригади в окупований Донецьк.

Уранці 17 липня він проїде через Зугрес, Торез, Троїцьке і виїде до Сніжного, щоб о 16:40 вистрілити по літаку, який виконує рейс МН17.

Також журналісти додали, що, за станом на 11:00 16 липня 2014 року, в зоні АТО отримали поранення 672 воїна ЗСУ. Курс долара при цьому становив 11,7 гривні.

Крах МН17 ВВС

Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

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