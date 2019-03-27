Катастрофа MH17 на Донбасі: Росія пішла на поступки

Нідерланди, Австралія і Росія провели тристоронні консультації щодо питання про визнання відповідальності за катастрофу Boeing MH17 в 2014 році над Донбасом.
Про це повідомили глави МЗС Австралії та Нідерландів на прес-конференції в Сіднеї, передає NOS. "Перша тристороння зустріч відбулася нещодавно", — заявив нідерландський міністр Стеф Блок.
Boeing MH17
24tv.ua
Дипломати зазначили, що не можуть повідомити про зміст процесу, оскільки він конфіденційний, але запевнили, що роблять все можливе, щоб домогтися справедливості для жертв авіакатастрофи.
Про місце переговорів не повідомляється. Раніше як імовірна локація розглядався Відень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак. Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Росія звинуватила Нідерланди в спробі приховати факти розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" МН17.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".