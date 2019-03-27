Катастрофа MH17 на Донбасі: Росія пішла на поступки

Нідерланди, Австралія і Росія провели тристоронні консультації щодо питання про визнання відповідальності за катастрофу Boeing MH17 в 2014 році над Донбасом.

Про це повідомили глави МЗС Австралії та Нідерландів на прес-конференції в Сіднеї, передає NOS. "Перша тристороння зустріч відбулася нещодавно", — заявив нідерландський міністр Стеф Блок.

Boeing MH17 24tv.ua

Дипломати зазначили, що не можуть повідомити про зміст процесу, оскільки він конфіденційний, але запевнили, що роблять все можливе, щоб домогтися справедливості для жертв авіакатастрофи.

Про місце переговорів не повідомляється. Раніше як імовірна локація розглядався Відень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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