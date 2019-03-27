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Катастрофа MH17 на Донбасі: Росія пішла на поступки

5.9тЧитати матеріал російською

Нідерланди, Австралія і Росія провели тристоронні консультації щодо питання про визнання відповідальності за катастрофу Boeing MH17 в 2014 році над Донбасом.

Про це повідомили глави МЗС Австралії та Нідерландів на прес-конференції в Сіднеї, передає NOS. "Перша тристороння зустріч відбулася нещодавно", — заявив нідерландський міністр Стеф Блок.

Boeing MH17

Boeing MH17

24tv.ua

Дипломати зазначили, що не можуть повідомити про зміст процесу, оскільки він конфіденційний, але запевнили, що роблять все можливе, щоб домогтися справедливості для жертв авіакатастрофи.

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Про місце переговорів не повідомляється. Раніше як імовірна локація розглядався Відень.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ага Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Путин убил в Боинге 298 человек и 80 из них ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ!
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Кожедуб Руслан, Русик, а ты уверен, что это был не Петя?? Или на твоем ботТВ уже провели полное расследование??
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
А в чём уступки заключаются? Пропагандоны
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