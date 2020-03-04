Катастрофа MH17: Клімкін розкрив правду про "військову операцію" Нідерландів на Донбасі

Уряд Нідерландів не готував військову операцію на Донбасі, щоб забрати рештки загиблих в авіакатастрофі Boeing 777 рейсу MH17. Така можливість розглядалася лише теоретично.

Про це в ефірі ObozTV розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи відповідні публікації нідерландських ЗМІ. За його словами, дана інформація є "вкиданням" перед початком судового процесу у справі про збитий "Боїнг".

"Операцію ніхто не готував, не хвилюйтеся. Якби була підготовка, вона б не могла бути без нас і нашого сприяння. Насправді, була ідея, якби не вийшло домовитися про доступ, тоді можливо якісь подальші ідеї пішли у практичне обговорення. А так у практичне обговорення нічого не пішло", – пояснив колишній глава МЗС.

За його словами, будь-яка така операція на українській території "навіть з точки зору логістики без нас неможлива за визначенням".

"Ця тема зрозуміло чому вкинута. 9 березня розпочинається суд щодо малайзійського "Боїнгу", емоції вирують, і тому це виникає", – пояснив ексміністр.

"Ніхто це не обговорював у практичному сенсі. Оскільки коли літак був збитий, а це злочин проти людяності, голландці, як і ми всі, були в шаленому емоційному стані. Коли було на 100% незрозуміло, буде доступ чи ні, голландці для себе почали розглядати можливість ідеї, чи не зможуть вони забезпечити цей доступ якимось іншим шляхом. Але практично це ніхто не обговорював, оскільки доступ було надано", – зазначив Клімкін.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нідерландські ЗМІ поширили інформацію, що військове командування країни планувало таємну військову операцію на Донбасі. Тисяча військових нібито мали взяти під контроль район авіакатастрофи MH17, щоб забезпечити роботу міжнародних слідчих і не дати терористам "ДНР" знищити важливі докази. За даними нідерландських ЗМІ, операцію скасували в останню мить.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу рейсу МН17. Це терористи "ДНР" Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Суд у цій справі розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Нідерландські слідчі стверджують, що у них є свідок запуску російської ракети по MH17. У МЗС РФ назвали цю заяву "балаганом".

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