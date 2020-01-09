Катастрофа МАУ в Ірані: український спецборт прибув до Тегерана

Літак Іл-76 Збройних сил України з командою фахівців для розслідування причин катастрофи борту МАУ в Тегерані вже прилетів до Ірану.

Як повідомляється на сайті Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, він приземлився 9 січня о 3:30 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Літак з рятувальниками сів у Ірані Facebook МВС

Літак з рятувальниками сів у Ірані Facebook МВС

Літак з рятувальниками сів у Ірані Facebook МВС

До складу групи увійшли фахівці Міністерства внутрішніх справ, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони вилетіли з Києва 8 січня о 23:25 для надання допомоги в пошуковій операції жертв катастрофи українського літака Boeing 737 МАУ рейсу Тегеран – Київ.

На сторінці МВС у Facebook уточнили, що до складу групи увійшли 45 фахівців. Серед них – 15 рятувальників, чотири слідчих і три експерти МВС. Всі вони будуть допомагати розслідувати причини трагедії з Boeing 737.

Літак з рятувальниками сів у Ірані Facebook МВС

Літак з рятувальниками сів у Ірані Facebook МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!