Катастрофа МАУ в Ірані: український спецборт прибув до Тегерана

Літак Іл-76 Збройних сил України з командою фахівців для розслідування причин катастрофи борту МАУ в Тегерані вже прилетів до Ірану.
Як повідомляється на сайті Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, він приземлився 9 січня о 3:30 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Літак з рятувальниками сів у Ірані
Facebook МВС
Літак з рятувальниками сів у Ірані
Facebook МВС
Літак з рятувальниками сів у Ірані
Facebook МВС
До складу групи увійшли фахівці Міністерства внутрішніх справ, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони вилетіли з Києва 8 січня о 23:25 для надання допомоги в пошуковій операції жертв катастрофи українського літака Boeing 737 МАУ рейсу Тегеран – Київ.
На сторінці МВС у Facebook уточнили, що до складу групи увійшли 45 фахівців. Серед них – 15 рятувальників, чотири слідчих і три експерти МВС. Всі вони будуть допомагати розслідувати причини трагедії з Boeing 737.
Літак з рятувальниками сів у Ірані
Facebook МВС
Літак з рятувальниками сів у Ірані
Facebook МВС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".