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9 січня • оновлено в 10:16
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/ Розслідування

Катастрофа МАУ в Ірані: український спецборт прибув до Тегерана

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Літак Іл-76 Збройних сил України з командою фахівців для розслідування причин катастрофи борту МАУ в Тегерані вже прилетів до Ірану.

Як повідомляється на сайті Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, він приземлився 9 січня о 3:30 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Facebook МВС

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Facebook МВС

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Facebook МВС

До складу групи увійшли фахівці Міністерства внутрішніх справ, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони вилетіли з Києва 8 січня о 23:25 для надання допомоги в пошуковій операції жертв катастрофи українського літака Boeing 737 МАУ рейсу Тегеран – Київ.

На сторінці МВС у Facebook уточнили, що до складу групи увійшли 45 фахівців. Серед них – 15 рятувальників, чотири слідчих і три експерти МВС. Всі вони будуть допомагати розслідувати причини трагедії з Boeing 737.

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Facebook МВС

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Літак з рятувальниками сів у Ірані

Facebook МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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