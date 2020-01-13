Катастрофа МАУ в Ірані: українські рятувальники показали страшні кадри з місця трагедії

У мережі з'явилося відео з місця катастрофи пасажирського лайнера МАУ в Ірані. На ньому зафільмована робота українських рятувальників із розбору уламків повітряного судна.

Ролик із моторошними кадрами наслідків трагедії опублікували на офіційній сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Дуже боляче від цих кадрів, проте повинні розповісти й показати, що саме робили наші рятувальники на місці катастрофи українського Boeing у Тегерані", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ Скриншот відео

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ Скриншот відео

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ Скриншот відео

Зокрема, пошукова група ДСНС проводила роботи з дослідження уламків літака на відкритому майданчику. Фрагменти судна водночас очищалися від бруду й складалися рядами. Крім того, окремо здійснювалося сортування і розміщення багажу і особистих речей, забезпечувалося освітлення місця робіт.

Однак одним із головних завдань експертної групи і рятувальників є заходи з відтворення корпусу лайнера із його фрагментів.

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ Скриншот відео

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ Скриншот відео

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Внаслідок падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що борт Міноборони повернеться з Ірану тоді, коли зможе забезпечити повернення всіх тіл українців, загиблих у катастрофі з літаком МАУ.

Нагадаємо, літак Іл-76 ЗСУ з командою фахівців для розслідування причин катастрофи борту МАУ в Тегерані прилетів до Ірану в ніч на 9 січня.

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