Головна Новини
13 січня • оновлено в 14:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Катастрофа МАУ в Ірані: українські рятувальники показали страшні кадри з місця трагедії

Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з місця катастрофи пасажирського лайнера МАУ в Ірані. На ньому зафільмована робота українських рятувальників із розбору уламків повітряного судна.

Ролик із моторошними кадрами наслідків трагедії опублікували на офіційній сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Дуже боляче від цих кадрів, проте повинні розповісти й показати, що саме робили наші рятувальники на місці катастрофи українського Boeing у Тегерані", – йдеться в повідомленні.

Новини
Іран збив літак МАУ: з'явилося відео можливого запуску ракети
Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Скриншот відео

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Скриншот відео

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Скриншот відео

Зокрема, пошукова група ДСНС проводила роботи з дослідження уламків літака на відкритому майданчику. Фрагменти судна водночас очищалися від бруду й складалися рядами. Крім того, окремо здійснювалося сортування і розміщення багажу і особистих речей, забезпечувалося освітлення місця робіт.

Однак одним із головних завдань експертної групи і рятувальників є заходи з відтворення корпусу лайнера із його фрагментів.

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Скриншот відео

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Скриншот відео

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Рятувальники розбирають уламки літака МАУ

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
МАУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги