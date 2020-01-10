Катастрофа МАУ в Ірані: США передали Україні важливі дані

Американська сторона передала Україні важливі дані, необхідні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він зазначив, що тепер варто чекати новин після розмови президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео о 15:00 10 січня.

"Разом з президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема з керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть працьовані нашими фахівцями", – написав глава українського МЗС.

Катастрофа МАУ

Разом з Президентом Володимиром Зеленський зустрілися з представником США, зокрема Із керівніцею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримав Важливі дані, Які будут опрацьовані нашими фахівцямі. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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