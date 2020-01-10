Катастрофа МАУ в Ірані: США передали Україні важливі дані

Американська сторона передала Україні важливі дані, необхідні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.
Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він зазначив, що тепер варто чекати новин після розмови президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео о 15:00 10 січня.
"Разом з президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема з керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть працьовані нашими фахівцями", – написав глава українського МЗС.
Катастрофа МАУ
Разом з Президентом Володимиром Зеленський зустрілися з представником США, зокрема Із керівніцею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримав Важливі дані, Які будут опрацьовані нашими фахівцямі. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00.- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Серед них було 11 українців.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
В якості однієї з версій катастрофи лайнера розглядається помилкова атака борту силами ППО Ірану.
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