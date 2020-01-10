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10 січня • оновлено в 13:37
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/ Розслідування

Катастрофа МАУ в Ірані: США передали Україні важливі дані

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Американська сторона передала Україні важливі дані, необхідні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він зазначив, що тепер варто чекати новин після розмови президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео о 15:00 10 січня.

"Разом з президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема з керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть працьовані нашими фахівцями", – написав глава українського МЗС.

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Катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
печеньки передали
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Интересные заголовки в тегах пишут) http://prntscr.com/qlrul8 Я и не знал что США - она)
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
Предупредили поца: не бери деньги от Ирана, мы все знаем, сядешь вместе с хозяином.
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