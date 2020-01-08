Катастрофа літака МАУ в Тегерані: в МЗС України офіційно прокоментували НП

На місці катастрофи літака МАУ сполученням Тегеран – Київ присутні представництва українського посольства в Ірані, включаючи главу відомства, а також консул. Вони активно співпрацюють з місцевими іранськими службами для встановлення списку загиблих.

Про це в ході прес-брифінгу 8 січня заявив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"У таких катастрофах великих перше питання – ідентифікація і пошук тіл. І одночасно встановлення причин трагедії. Ми будемо чекати, оперативно про все інформувати", – сказав дипломат.

Також він зазначив, що поки дані, які з'являються в ЗМІ про авіакатастрофу, дуже суперечливі і більшість з них поки не підтвердилися.

В Ірані розбився український літак

"Тому чекаємо інформацію від посольства, інших органів, після цього будемо повідомляти. Будь-які висновки (передчасні. – Ред.) про причини катастрофи можуть мати негативні наслідки. Тому поки нічого офіційно не буде озвучуватися", – підкреслив Коваленко, додавши, що оперативна інформація буде озвучуватися по мірі її надходження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737.

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